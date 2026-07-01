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Линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" остается обесточенной - РИА Новости, 01.07.2026
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14:53 01.07.2026 (обновлено: 14:54 01.07.2026)
Линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" остается обесточенной

Основная ВЛ ЗАЭС "Днепровская" в готовности, но остается обесточенной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высоковольтная линия «Днепровская» 750 кВ находится в режиме готовности к вводу, но не запитана.
  • Ремонт ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен, однако линия не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Основная линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" находится в готовности, но остается незапитанной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"ВЛ (высоковольтная линия – ред.) "Днепровская" 750 кВ находится все так же в режиме готовности к вводу, но не запитана", - сказала Яшина.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
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