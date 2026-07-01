Линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" остается обесточенной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высоковольтная линия «Днепровская» 750 кВ находится в режиме готовности к вводу, но не запитана.
- Ремонт ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен, однако линия не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Основная линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" находится в готовности, но остается незапитанной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"ВЛ (высоковольтная линия – ред.) "Днепровская" 750 кВ находится все так же в режиме готовности к вводу, но не запитана", - сказала Яшина.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.