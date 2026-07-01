Линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" остается обесточенной

Краткий пересказ от РИА ИИ Высоковольтная линия «Днепровская» 750 кВ находится в режиме готовности к вводу, но не запитана.

Ремонт ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен, однако линия не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Основная линия электроснабжения ЗАЭС "Днепровская" находится в готовности, но остается незапитанной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"ВЛ (высоковольтная линия – ред.) "Днепровская" 750 кВ находится все так же в режиме готовности к вводу, но не запитана", - сказала Яшина.