Две компании поспорили о правах на Кота Леопольда, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания Rubstein Properties направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову из-за использования Кота Леопольда в анонсированном студией фильме «Леопольд».

Rubstein Properties утверждает, что обладает исключительными правами на использование материалов мультсериала «Приключения кота Леопольда».

Welcome Media получила права на экранизацию от наследников Анатолия Резникова, однако Rubstein Properties считает эти права нелегитимными.

Rubstein Properties совместно с партнерами начала работу над собственным фильмом о коте Леопольде в 2025 году.

Welcome Media подчеркивает сложную правовую природу вопроса о правах на персонажа Кот Леопольд и произведения о нем, указывая на существование нескольких различных объектов интеллектуальной собственности.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Компания Rubstein Properties направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову из-за использования Кота Леопольда в анонсированном студией фильме, последний же настаивает на важности разграничения прав на персонажей.

Ранее в пресс-службе проекта сообщили РИА Новости, что компании Welcome media и "Киноцех" приступили к производству полнометражного фильма "Леопольд". Съемки картины стартуют осенью 2026 года, режиссером выступит Владислав Богуш. Отмечалось, что в основу фильма лягут рассказы Анатолия Резникова - писателя и режиссера знаменитого цикла мультфильмов о коте Леопольде.

"Американская компания Rubstein Properties направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову из-за использования персонажей Кот Леопольд и Мыши в анонсированном студией фильме", - сообщают "Ведомости" со ссылкой на имеющийся текст претензии, подлинность которого верифицировал представитель Rubstein Properties в России. Подчеркивается, что представитель Литвинова также подтвердил получение этого документа.

Согласно позиции Rubstein Properties, мультсериал "Приключения кота Леопольда" был создан Творческим объединением "Экран", а после его реорганизации исключительные права на сотни советских мультфильмов, в том числе этот, перешли Гостелерадиофонду.

Отмечается, что в 2013 году Гостелерадиофонд передал ООО "Русское мобильное телевидение" (РМТ) исключительную лицензию на использование материалов "Приключения кота Леопольда", в том числе для переработки – создания ремейков, сиквелов, приквелов. При этом, согласно условиям сделки, РМТ владеет правами на все созданные им произведения. В дальнейшем в 2015 году РМТ вместе с Rubstein Properties сняли мультсериал "Новые приключения кота Леопольда". Подчеркивается, что в 2015 году исключительные права на первый сезон мультфильма (13 серий) были переданы Rubstein Properties, отмечается в решениях судов по другим искам компании.

"Welcome Media, как следует из материалов СМИ, получила права на экранизацию от наследников Резникова, но уже сами литературные произведения (рассказы) и рисунки, созданные Резниковым после 1993 г. с использованием сценариев и персонажей мультсериала "Приключения кота Леопольда", фактически появились в результате "незаконной переработки", настаивают в Rubstein Properties. Соответственно, как отмечают там же, приобретенные права для запуска фильма "Леопольд" и цепочка, по которой они были получены, имеют признаки нелегитимных", - говорится в материале.

Обеспокоенность по поводу анонса проекта Welcome Media и "Киноцеха" возникла у Rubstein Properties еще и потому, что эта компания совместно с партнерами в 2025 году начала работу над собственном фильмом о коте Леопольде, сообщает издание.

В свою очередь, как рассказал "Ведомостям" представитель гендиректора Welcome Media, в компании не видят оснований соглашаться с тем, что разработка фильма нарушает чьи-либо исключительные права. Подчеркивается, что студия направила Rubstein Properties ответ, в котором отмечается, что "вопрос о правах на персонажа Кот Леопольд и произведения о нем имеет сложную правовую природу и не может сводиться к одному правообладателю или одной цепочке прав".

"За последние десятилетия вокруг этого персонажа сформировался массив судебной практики, из которой следует, что под названием "Кот Леопольд" фактически существуют несколько различных объектов интеллектуальной собственности... Среди них – литературный персонаж из произведений Аркадия Хайта, графический образ, созданный Вячеславом Назаруком , персонаж как элемент советского аудиовизуального произведения и их производные", - пишет издание со ссылкой на представителя Литвинова.

Подчеркивается, что Welcome Media приобрела права на экранизацию по цепочке, связанной с литературной основой произведений о коте Леопольде. По информации продакшена, изначально они принадлежали Хайту, затем были переданы Резникову, а после его смерти перешли к наследнице - именно у нее студия и купила необходимые права. По словам представителя гендиректора компании, ошибочно рассматривать эти объекты как единое целое, принадлежащее одному правообладателю. Российские суды, отметил он, неоднократно указывали на необходимость разграничения различных объектов авторских прав и самостоятельного анализа правового режима каждого из них.