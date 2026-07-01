Рейтинг@Mail.ru
Россия будет выполнять обязательства по гуманитарному праву, заявил Лавров - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 01.07.2026 (обновлено: 12:49 01.07.2026)
Россия будет выполнять обязательства по гуманитарному праву, заявил Лавров

Лавров: РФ будет выполнять обязательства по международному гуманитарному праву

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
  • Сергей Лавров рассчитывает, что аналогичные призывы будут адресованы другим партнерам.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в любых условиях будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы аналогичные призывы будете адресовать другим вашим партнерам", - сказал он на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
МККК будет помогать страдающим из-за конфликта семьям, заявила Сполярич
Вчера, 12:47
 
РоссияВ миреСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Мирьяна Сполярич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала