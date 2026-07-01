Россия будет выполнять обязательства по гуманитарному праву, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Сергей Лавров рассчитывает, что аналогичные призывы будут адресованы другим партнерам.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия в любых условиях будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы аналогичные призывы будете адресовать другим вашим партнерам", - сказал он на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич.