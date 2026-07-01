Лавров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве.
- На встрече особое внимание уделят практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на этой встрече уделят особое внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.