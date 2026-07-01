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Лавров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 01.07.2026
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12:40 01.07.2026 (обновлено: 13:19 01.07.2026)
Лавров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Лавров встретился с Сполярич в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Москве. 1 июля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Москве. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Москве. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве.
  • На встрече особое внимание уделят практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на этой встрече уделят особое внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.
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