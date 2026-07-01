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Лавров назвал сохранение языков коренных народов приоритетом госполитики - РИА Новости, 01.07.2026
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12:23 01.07.2026
Лавров назвал сохранение языков коренных народов приоритетом госполитики

Лавров: сохранение и развитие языков коренных народов - приоритет госполитики

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сохранение и поддержка языков коренных народов являются приоритетом российской государственной политики, заявил Сергей Лавров.
  • Большинство языков коренных народов России имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания.
  • 8 сентября этого года россияне впервые отметят День языков народов Российской Федерации.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сбережение, развитие и поддержка языков коренных народов – среди безусловных приоритетов государственной политики нашей многонациональной страны. На этом направлении уже достигнуты зримые результаты: большинство таких языков имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания", - сказал министр в ходе приветствия организаторам и участникам III Международной конференции высокого уровня "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов".
По словам Лаврова, Россия, разумеется, готова делиться таким уникальным опытом с зарубежными партнерами, в том числе на площадке ЮНЕСКО.
Министр указал на символичность того, что 8 сентября этого года, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, россиянам предстоит впервые отметить День языков народов Российской Федерации.
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