Лавров назвал сохранение языков коренных народов приоритетом госполитики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сохранение и поддержка языков коренных народов являются приоритетом российской государственной политики, заявил Сергей Лавров.
- Большинство языков коренных народов России имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания.
- 8 сентября этого года россияне впервые отметят День языков народов Российской Федерации.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сбережение, развитие и поддержка языков коренных народов – среди безусловных приоритетов государственной политики нашей многонациональной страны. На этом направлении уже достигнуты зримые результаты: большинство таких языков имеют письменность, интегрированы в систему образования и книгоиздания", - сказал министр в ходе приветствия организаторам и участникам III Международной конференции высокого уровня "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов".
Министр указал на символичность того, что 8 сентября этого года, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, россиянам предстоит впервые отметить День языков народов Российской Федерации.
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26 июня, 12:34