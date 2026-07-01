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Лантратова прокомментировала ответ ООН на ее обращение по Старобельску - РИА Новости, 01.07.2026
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18:32 01.07.2026 (обновлено: 18:33 01.07.2026)
Лантратова прокомментировала ответ ООН на ее обращение по Старобельску

Лантратова: информация о преступлениях Киева начинает доходить до общественности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что ответ Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на ее обращение по Старобельску означает, что объективная информация начинает доходить до международной общественности.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение Лантратовой в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ответ верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на ее обращение по Старобельску означает то, что объективная информация начинает доходить до международной общественности.
Ранее омбудсмен сообщала, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека ответило на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске и запросило подробности случившегося. Лантратова обещала подготовить обратное обращение с данными по удару в Луганской Народной Республике.
"Это обозначает то, что наконец-то информация объективная начинает доходить (до международной общественности - ред.). И я очень надеюсь, что ответ будет честным и справедливым", - сказала Лантратова, комментируя ответ ООН на свое обращение.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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