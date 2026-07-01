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Лантратова сообщила, что планирует встретиться с украинским омбудсменом - РИА Новости, 01.07.2026
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17:29 01.07.2026 (обновлено: 17:47 01.07.2026)
Лантратова сообщила, что планирует встретиться с украинским омбудсменом

Лантратова сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с Лубинцом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова планирует встретиться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
"Мы планируем встречу... Надеюсь, в ближайшее время", - сказала Лантратова журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с Лубинцом.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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27 июня, 16:50
 
Яна ЛантратоваРоссияДмитрий Лубинец
 
 
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