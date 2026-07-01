Лантратова сообщила, что планирует встретиться с украинским омбудсменом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова планирует встретиться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
"Мы планируем встречу... Надеюсь, в ближайшее время", - сказала Лантратова журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с Лубинцом.
Лантратова рассказала о взаимодействии с Лубинцом
27 июня, 16:50