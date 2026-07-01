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Лантратова обсудит с МККК вопрос содержания российских пленных на Украине - РИА Новости, 01.07.2026
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17:28 01.07.2026 (обновлено: 19:18 01.07.2026)
Лантратова обсудит с МККК вопрос содержания российских пленных на Украине

Лантратова в четверг обсудит с МККК вопрос содержания военнопленных на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о предстоящей встрече с Международным комитетом Красного Креста для обсуждения условий содержания российских военнопленных на Украине.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что глава МККК Мирьяна Сполярич встретится с российскими официальными лицами, включая Яну Лантратову и Марию Львову-Белову.
  • На встрече будут обсуждаться вопросы обмена пленными.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в четверг обсудит с Международным комитетом Красного Креста (МККК) вопрос содержания российских военнопленных на Украине.
"У нас состоялась встреча с российским представительством МККК, и завтра состоится встреча с президентом МККК. Я с ним буду встречаться в Доме прав человека… Мы со своей стороны поднимаем вопрос условий содержания наших военнопленных, которые находятся на территории Украины. Так как МККК туда приезжает, то я, конечно, обращаюсь к ним, чтобы они контролировали условия содержания", - сказала Лантратова журналистам.
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Она отметила, что также обсудит с МККК вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной, обмен посылками и письмами для пленных, а также взаимодействие МККК с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ в целом.
"Эта работа уже велась, она продолжает вестись. У нас большая совместная работа по верификации списков пропавших без вести, списков тех, кто находится в плену. У нас выстроена очень плотная в этом плане совместная работа. Если представители Международного Комитета Красного Креста, которые бывают на Украине, находят наших ребят, они тут же передают нам эту информацию, и мы обмениваемся. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнула омбудсмен.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ, обсудят в том числе обмен пленными.
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УкраинаРоссияВ миреСергей ЛавровЯна ЛантратоваМирьяна СполяричМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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