Лантратова обсудит с МККК вопрос содержания российских пленных на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о предстоящей встрече с Международным комитетом Красного Креста для обсуждения условий содержания российских военнопленных на Украине.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что глава МККК Мирьяна Сполярич встретится с российскими официальными лицами, включая Яну Лантратову и Марию Львову-Белову.

На встрече будут обсуждаться вопросы обмена пленными.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в четверг обсудит с Международным комитетом Красного Креста (МККК) вопрос содержания российских военнопленных на Украине.

"У нас состоялась встреча с российским представительством МККК , и завтра состоится встреча с президентом МККК. Я с ним буду встречаться в Доме прав человека… Мы со своей стороны поднимаем вопрос условий содержания наших военнопленных, которые находятся на территории Украины . Так как МККК туда приезжает, то я, конечно, обращаюсь к ним, чтобы они контролировали условия содержания", - сказала Лантратова журналистам.

Она отметила, что также обсудит с МККК вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной, обмен посылками и письмами для пленных, а также взаимодействие МККК с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ в целом.

"Эта работа уже велась, она продолжает вестись. У нас большая совместная работа по верификации списков пропавших без вести, списков тех, кто находится в плену. У нас выстроена очень плотная в этом плане совместная работа. Если представители Международного Комитета Красного Креста, которые бывают на Украине, находят наших ребят, они тут же передают нам эту информацию, и мы обмениваемся. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнула омбудсмен.