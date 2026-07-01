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Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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10:54 01.07.2026
Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО

Омбудсмен Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла прекратить уголовное дело, которое по ошибке завели в отношении бойца СВО.
  • Он был вынужден вернуться домой из госпиталя, где у него подтвердились тяжелые заболевания, и там выяснилось, что на него ошибочно заведено уголовное дело.
  • Лантратова подчеркнула, что будет продолжать следить за подобными случаями и добиваться восстановления прав бойцов СВО.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла прекратить уголовное дело, которое по ошибке завели в отношении бойца СВО.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от москвички - супруги участника СВО, который в 51 год записался добровольцем в отряд народной милиции ДНР, где в дальнейшем исправно служил и был представлен к госнаградам. По словам Лантратовой, позже из-за с плохого самочувствия мужчина попал в госпиталь, там у него подтвердились тяжелые заболевания. Участник СВО был вынужден вернуться домой, где выяснилось, что по ошибке на него было заведено уголовное дело.
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"Оказалось, что мужчину ввели в штат как мобилизованного… Незамедлительно мной был направлен запрос в военное следственное управление СК России. Результат не заставил себя долго ждать - уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям - в связи с отсутствием состава преступления", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что будет и далее внимательно следить за каждым подобным случаем и добиваться восстановления прав бойцов СВО.
"Благодарю военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации за объективное рассмотрение дела и оперативную реакцию", - добавила она.
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