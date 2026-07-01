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Лантратова и "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 01.07.2026
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18:43 01.07.2026 (обновлено: 23:44 01.07.2026)
Лантратова и "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве

Лантратова и организация "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве.
  • Документ направлен на развитие системного взаимодействия в сфере защиты прав ветеранов и участников боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.
  • Аппарат будет заключать совместные соглашения в каждом регионе РФ и осуществлять совместную работу с организацией.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в Доме прав человека в Москве. Соглашение было подписано Лантратовой и заместителем председателя Всероссийской организации "Боевое братство" Евгением Зубаревым.
"Я познакомилась с организацией в 2014 году, когда сама выезжала на территорию Донбасса, когда мы вместе помогали людям. И все эти годы… я вижу, какая работа проводится на местах, в регионах, какому большому количеству людей (оказывается помощь - ред.), а это и участники специальной военной операции, и ветераны боевых действий других военных конфликтов, и члены их семей - какую работу выполняют наши коллеги. Поэтому сегодня мы договорились о взаимодействии", - сказала Лантратова на церемонии подписания.
По ее словам, прежде всего документ направлен на развитие системного взаимодействия в сфере защиты прав ветеранов и участников боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих, добавила она.
"Мы будем работать с обращениями, которые поступают от наших героев и от членов их семей. Мы будем взаимодействовать в рамках наших молодежных советов… Мы будем вместе вести и правовое просвещение и, конечно, патриотическую совместную работу", - подчеркнула она.
По ее словам, аппарат будет заключать совместные соглашения в каждом регионе РФ и осуществлять совместную работу с организацией, так как информация, поступающая в аппарат "с земли" является основой законодательных инициатив.
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ОбществоМоскваДонбассРоссияЯна ЛантратоваБоевое братство
 
 
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