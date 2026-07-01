Лантратова и "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Лантратова и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие системного взаимодействия в сфере защиты прав ветеранов и участников боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.

Аппарат будет заключать совместные соглашения в каждом регионе РФ и осуществлять совместную работу с организацией.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в Доме прав человека в Москве . Соглашение было подписано Лантратовой и заместителем председателя Всероссийской организации " Боевое братство " Евгением Зубаревым.

"Я познакомилась с организацией в 2014 году, когда сама выезжала на территорию Донбасса, когда мы вместе помогали людям. И все эти годы… я вижу, какая работа проводится на местах, в регионах, какому большому количеству людей (оказывается помощь - ред.), а это и участники специальной военной операции, и ветераны боевых действий других военных конфликтов, и члены их семей - какую работу выполняют наши коллеги. Поэтому сегодня мы договорились о взаимодействии", - сказала Лантратова на церемонии подписания.

По ее словам, прежде всего документ направлен на развитие системного взаимодействия в сфере защиты прав ветеранов и участников боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих, добавила она.

"Мы будем работать с обращениями, которые поступают от наших героев и от членов их семей. Мы будем взаимодействовать в рамках наших молодежных советов… Мы будем вместе вести и правовое просвещение и, конечно, патриотическую совместную работу", - подчеркнула она.