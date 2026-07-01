Рейтинг@Mail.ru
Спасение от жары: где можно купаться в столице и Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:50 01.07.2026 (обновлено: 06:54 01.07.2026)
Спасение от жары: где можно купаться в столице и Подмосковье

Роспотребнадзор разрешил купаться в 21 водоеме Подмосковья и семи — в столице

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане купаются в Москве
Горожане купаются в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горожане купаются в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Жара в Москве приближается к рекордным значениям. Столбик термометра днем — выше 30 градусов. Найти тень и освежиться — весьма объяснимое желание горожан. Подразделения Роспотребнадзора столицы и Подмосковья открыли около трех десятков мест для купания. Ведомство гарантирует, что пляжи там безопасны и хорошо оборудованы. Где провести жаркие выходные у воды, потратив на дорогу на автомобиле или электричке от получаса до двух, — в материале РИА Новости.

Москва

В Москве не слишком много зон отдыха, где можно не просто загорать или заниматься спортом, а именно купаться. Их перечень есть на сайте столичного Роспотребнадзора.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарусная яхта и отдыхающие на пляже "Динамо" на Химкинском водохранилище
Парусная яхта и отдыхающие на пляже Динамо на Химкинском водохранилище - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Парусная яхта и отдыхающие на пляже "Динамо" на Химкинском водохранилище
Контролирующие органы проверяют качество воды в течение сезона. К началу июня таких территорий для пляжного отдыха и купания было девять, но сейчас осталось всего семь.
Так, 3 июня чиновники запретили отдых на воде в Тропарево, в пруду Теплостанский. Вскоре, 5 июня, был закрыт пляж "Динамо", сообщил столичный Роспотребнадзор. Причина общая — вода "не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям", говорится в релизах ведомства. Отдельно подчеркивается, что территорию вокруг можно использовать для пляжного отдыха, прогулок, занятий спортом, но плавать запрещено.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди купаются на Белом озере в природно-историческом парке "Косинский" в Москве
Люди купаются на Белом озере в природно-историческом парке Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Люди купаются на Белом озере в природно-историческом парке "Косинский" в Москве
Зато купаться можно в следующих местах:
· Озеро "Белое" (ВАО);
· Путяевский пруд № 1 (ВАО);
· Большой городской пруд (ЗелАО);
· Школьное озеро (ЗелАО);
· Серебряный бор-2 (СЗАО);
· Серебряный бор-3 (СЗАО);
· Пионерский пруд (ЦАО).
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка загорает в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
Девушка загорает в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Девушка загорает в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
Пробы воды и песка там отвечают санитарным требованиям, отмечают в Роспотребнадзоре.

Подмосковье

В Московской области безопасных для купания водоемов в несколько раз больше, чем в столице. Региональный Роспотребнадзор 5 июня назвал 21 такую зону отдыха, выдав им заключения о соответствии объекта санитарным нормам.
Кроме того, признание пляжа пригодным для купания подразумевает, что там установлены кабинки для переодевания, общественные туалеты, душевые, урны. Раз в день владельцы должны убирать эту территорию.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушки моются в душе после купания в бассейне "Лето в парке" во время жары в Москве
Девушки моются в душе после купания в бассейне Лето в парке во время жары в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Девушки моются в душе после купания в бассейне "Лето в парке" во время жары в Москве

Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево шесть мест, где в жаркий день горожане и туристы могут безопасно купаться. Это озеро Исаакиевское, водоемы "Горский" и "Мечта", карьеры "Амазонка", "Нажицы" и "Золотые пески".

Егорьевск

В Егорьевске к приему гостей подготовлены три зоны отдыха, где можно плавать. Это Княжеский пруд, правый берег реки Десна вблизи деревни Челохово и правый берег реки Люблевка вблизи деревни Семеновская.

Павловский Посад

В Павловском Посаде четыре территории, пригодные для отдыха с купанием. Три из них — это обводненные карьеры "Байкал", "Евсеевский" и "Васютино". Еще одна — озеро Стахановское, что недалеко от Электрогорска.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на речке Нара в Подмосковье
Отдыхающие на речке Нара в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на речке Нара в Подмосковье

Шатура

В Шатуре к приему отдыхающих подготовлено две зоны отдыха, где можно поплавать. Обе — на озере Белое: возле санатория "Озеро Белое" и в Центре отдыха и оздоровления "Изумрудный".

Сергиев Посад

В Сергиевом Посаде контролирующие органы разрешили купаться в озере, которое называют Загорским морем. Два пляжа признаны безопасными — со стороны микрорайона Семхоз и СНТ "Энергетик".

Талдом, Зарайск, Фрязино, Лыткарино

В этих городах санитарным нормам соответствует всего по одному водоему. Во Фрязино это озеро Большое, в Зарайске — муниципальный пляж на улице Правобережной, а в Талдоме — водоем в парке культуры и отдыха "Солнечный берег". В Лыткарино поклонникам окунуться в жару придется отправиться на карьер "Волкуша".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМужчина в жаркую погоду плавает в пруду в парке "Удальцовские пруды" в Москве
Мужчина в жаркую погоду плавает в пруду в парке Удальцовские пруды в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мужчина в жаркую погоду плавает в пруду в парке "Удальцовские пруды" в Москве
В ведомстве напомнили: если на берегу табличка "Купаться запрещено", то заходить в пруд не стоит. Этот знак означает, что биологический или химический состав воды опасен. Из озера можно легко "выловить" кишечную инфекцию, опасные паразитарные заболевания и острые аллергические реакции.
Девушка в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Санатории в Белоруссии и пляжи Каспия: гид по курортам бывшего СССР
2 июня, 08:00
 
ТуризмМосковская область (Подмосковье)МоскваОрехово-ЗуевоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)купаниеОтдыхотдых в РоссииТуризмНовости - ТуризмТуризм-ВажноеСергиев ПосадПавловский Посад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала