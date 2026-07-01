Кумпилов осмотрел ход строительства медучреждений Адыгеи

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства хирургического корпуса Майкопской городской клинической больницы и реконструируемого корпуса Адыгейского республиканского клинического онкодиспансера имени М.Х. Ашхамафа, сообщает пресс-служба регправительства.

Строительство хирургического корпуса Майкопской горбольницы началось в сентябре 2025 года. Новый объект расположится на месте двух приспособленных зданий 1903-1904 годов постройки. Общая площадь здания составит более 15 тысяч квадратных метров, коечный фонд – 150 койко-мест. По словам министра здравоохранения Адыгеи, все строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся по графику. Ввод в эксплуатацию нового объекта намечен на 2028 год. В корпусе разместят три отделения: общей, гнойной и гинекологической хирургии. Еще одно отделение отведут под реанимацию.

"Все это должно повышать качество жизни и делать медицинскую помощь доступнее. Теперь необходимо качественно провести все работы – от строительства и установки оборудования до повышения квалификации медперсонала. Главное, чтобы создаваемые нами современные условия в учреждениях здравоохранения работали на пользу и для медицинских работников, и для пациентов", – сказал Кумпилов, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Глава Адыгеи дал ряд рекомендаций, касающихся темпов строительства. Представители подрядчика заверили, что постараются сдать объект ранее намеченного срока. Каждый этап строительства отслеживают сотрудники ФБУ "Росстройконтроль".

Помимо этого, Кумпилов дал ряд поручений. Например, организовать новые парковочные места со стороны улицы Кубанской, а также озеленение и благоустройство внутреннего и прилегающего пространства горбольницы. Глава республики также поручил главврачу больницы системно проводить субботники, вести работу по созданию комфортных условий для больных и медперсонала.

После посещения строящего корпуса Кумпилов ознакомился с ходом реконструкции Адыгейского республиканского клинического онкодиспансера. Работы здесь стартовали в середине 2025 года по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры здравоохранения".

Общая стоимость проекта составила свыше 830 миллионов рублей. Средства направлены на укрепление фундамента, надстройку четвертого этажа, полную замену всех коммуникаций, реконструкцию внутреннего пространства и отделочные работы. После строительных работ площадь лечебного учреждения увеличится почти на 600 квадратных метров и составит свыше 5,1 тысячи квадратных метров. Стационарные отделения рассчитаны на 110 койко-мест. Срок завершения работ – декабрь 2026 года.

Глава Адыгеи отметил, что развитие онкологической службы, нацеленное на своевременное выявление онкозаболеваний на ранних этапах, является одним из приоритетов сферы здравоохранения республики. Кроме того, подчеркнута важность применения на практике современных методов лечения и качественной помощи онкобольным.

"Немаловажный вопрос – современное оборудование и состояние зданий онкологической службы. Для этого мы привлекаем существенные средства из федерального и регионального бюджета. Все это, в конечном счете, должно работать на повышение качества жизни, оказание квалифицированной и высокотехнологической медицинской помощи населению", – сказал Кумпилов.