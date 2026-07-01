В Красноярске и территориях на сутки объявили режим "черного неба"

Краткий пересказ от РИА ИИ Режим «черного неба» объявлен в Красноярске, Норильске и других городах Красноярского края с 19:00 1 июля до 19:00 2 июля.

Инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Режим "черного неба" объявлен с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Telegram-канале

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", несколько раз вводился с начала года в краевой столице и других в городах региона.

"По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ объявлен с 19.00 (15.00 мск - ред.) 1 июля до 19.00 2 июля на территории Красноярска Норильска , Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный, а также и в других округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.

"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.