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В Красноярске и территориях на сутки объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 01.07.2026
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09:51 01.07.2026
В Красноярске и территориях на сутки объявили режим "черного неба"

В Красноярском крае на сутки объявили режим "черного неба"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНациональный парк "Красноярские Столбы"
Национальный парк Красноярские Столбы - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Национальный парк "Красноярские Столбы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режим «черного неба» объявлен в Красноярске, Норильске и других городах Красноярского края с 19:00 1 июля до 19:00 2 июля.
  • Инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Telegram-канале.
Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", несколько раз вводился с начала года в краевой столице и других в городах региона.
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"По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ объявлен с 19.00 (15.00 мск - ред.) 1 июля до 19.00 2 июля на территории Красноярска, Норильска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска, поселка Солнечный, а также и в других округах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.
"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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КрасноярскНорильскКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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