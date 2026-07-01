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В Котельниках возобновят подачу электроэнергии в жилые дома - РИА Новости, 01.07.2026
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15:17 01.07.2026
В Котельниках возобновят подачу электроэнергии в жилые дома

В Котельниках возобновят подачу электроэнергии в жилые дома по временной схеме

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковных Котельниках из-за аварии на подстанции «Россети Московский регион» отсутствует электроснабжение в некоторых районах.
  • Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии в жилые дома по временной схеме и через резервные источники.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты возобновляют подачу электроэнергии в жилые дома в подмосковных Котельниках по временной схеме и через резервные источники, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
Ранее глава сообщил, что в связи с аварией на подстанции "Россети Московский регион" в некоторых районах округа отсутствует электроснабжение.
"В настоящее время идет подключение жилого фонда по временной схеме и через передвижные резервные источники", - написал Соболев в своем Telegram-канале.
Глава отметил, что в результате технологического сбоя, связанного с перегрузом сетей, на подстанции "Россети Московский регион" произошло отключение электроснабжения по адресам: 2-й Покровский проезд; Белая Дача; улицам Новая, Строителей, Кузьминская. Также под отключение попали семь канализационных насосных станций и три водозаборных узла.
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