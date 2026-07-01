В Котельниках возобновят подачу электроэнергии в жилые дома

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты возобновляют подачу электроэнергии в жилые дома в подмосковных Котельниках по временной схеме и через резервные источники, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.

Глава отметил, что в результате технологического сбоя, связанного с перегрузом сетей, на подстанции "Россети Московский регион" произошло отключение электроснабжения по адресам: 2-й Покровский проезд; Белая Дача; улицам Новая, Строителей, Кузьминская. Также под отключение попали семь канализационных насосных станций и три водозаборных узла.