В Котельниках возобновят подачу электроэнергии в жилые дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковных Котельниках из-за аварии на подстанции «Россети Московский регион» отсутствует электроснабжение в некоторых районах.
- Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии в жилые дома по временной схеме и через резервные источники.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты возобновляют подачу электроэнергии в жилые дома в подмосковных Котельниках по временной схеме и через резервные источники, сообщил глава городского округа Михаил Соболев.
Ранее глава сообщил, что в связи с аварией на подстанции "Россети Московский регион" в некоторых районах округа отсутствует электроснабжение.
"В настоящее время идет подключение жилого фонда по временной схеме и через передвижные резервные источники", - написал Соболев в своем Telegram-канале.
Глава отметил, что в результате технологического сбоя, связанного с перегрузом сетей, на подстанции "Россети Московский регион" произошло отключение электроснабжения по адресам: 2-й Покровский проезд; Белая Дача; улицам Новая, Строителей, Кузьминская. Также под отключение попали семь канализационных насосных станций и три водозаборных узла.