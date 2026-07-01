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Комбат рассказал о судьбе военных ВСУ, сдающихся в плен в Константиновке - РИА Новости, 01.07.2026
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14:04 01.07.2026
Комбат рассказал о судьбе военных ВСУ, сдающихся в плен в Константиновке

Резвый: все сдающиеся в плен военные ВСУ в Константиновке остаются в живых

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый заявил, что все сдающиеся в плен военные ВСУ в Константиновке в ДНР выводятся из города бойцами ВС России и остаются в живых.
  • По его словам, военные ВСУ пытаются избегать стрелковых боев и сосредотачивают усилия на действиях так называемых "ждунов", которые сидят в подвалах и докладывают о продвижении российских штурмовых групп.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все сдающиеся в плен военные ВСУ в Константиновке в ДНР выводятся из города бойцами ВС РФ и остаются в живых, заявил командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.
"Неоднократно сталкивались с противником, противник проигрывает нам в стрелковом бою, он боится наших стрелковых боев, он уходит от этого. Больше всего он пытается сосредоточить усилия так называемых "ждунов", которые сидят в подвалах, докладывают о продвижении наших штурмовых групп. Эти точки мы выявляем и уничтожаем", - сказал Резвый на видео Минобороны РФ.
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Вместе с тем, он подчеркнул, что тех военных ВСУ, кто пытается сдаться, они забирают в плен. "Неоднократно ребята противника, которые с головой подходили к этому, сдавались в плен. Мы их выводили, живы все", - сказал комбат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 96% Константиновки сегодня находится в руках ВС РФ.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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