Краткий пересказ от РИА ИИ Командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый заявил, что все сдающиеся в плен военные ВСУ в Константиновке в ДНР выводятся из города бойцами ВС России и остаются в живых.

По его словам, военные ВСУ пытаются избегать стрелковых боев и сосредотачивают усилия на действиях так называемых "ждунов", которые сидят в подвалах и докладывают о продвижении российских штурмовых групп.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все сдающиеся в плен военные ВСУ в Константиновке в ДНР выводятся из города бойцами ВС РФ и остаются в живых, заявил командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.

"Неоднократно сталкивались с противником, противник проигрывает нам в стрелковом бою, он боится наших стрелковых боев, он уходит от этого. Больше всего он пытается сосредоточить усилия так называемых "ждунов", которые сидят в подвалах, докладывают о продвижении наших штурмовых групп. Эти точки мы выявляем и уничтожаем", - сказал Резвый на видео Минобороны РФ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что тех военных ВСУ , кто пытается сдаться, они забирают в плен. "Неоднократно ребята противника, которые с головой подходили к этому, сдавались в плен. Мы их выводили, живы все", - сказал комбат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 96% Константиновки сегодня находится в руках ВС РФ.