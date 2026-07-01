Минобороны рассказало о завершении взятия восточной части Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска завершают взятие восточной части Константиновки.
- Бойцы зачищают частный сектор в районе Первомайского.
- Планируется дальнейшее продвижение в сторону Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России почти полностью освободили восточную часть Константиновки, сообщил командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый.
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"Уже подходит к завершению взятие восточной части", — приводит его слова Минобороны.
Бойцы зачищают частный сектор в районе Первомайского, планируется продвижение в сторону Алексеево-Дружковки.
Как отметил военный, чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград — опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, ВС России выводят из города.
Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Как заявил Владимир Путин в конце прошлой недели, под контролем российской армии находится 96 процентов города.
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