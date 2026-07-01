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Минобороны рассказало о завершении взятия восточной части Константиновки - РИА Новости, 01.07.2026
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13:42 01.07.2026 (обновлено: 14:20 01.07.2026)
Минобороны рассказало о завершении взятия восточной части Константиновки

ВС России завершают взятие восточной части Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска завершают взятие восточной части Константиновки.
  • Бойцы зачищают частный сектор в районе Первомайского.
  • Планируется дальнейшее продвижение в сторону Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВС России почти полностью освободили восточную часть Константиновки, сообщил командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый.
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"Уже подходит к завершению взятие восточной части", приводит его слова Минобороны.

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Бойцы зачищают частный сектор в районе Первомайского, планируется продвижение в сторону Алексеево-Дружковки.
Как отметил военный, чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград — опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, ВС России выводят из города.
Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Как заявил Владимир Путин в конце прошлой недели, под контролем российской армии находится 96 процентов города.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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