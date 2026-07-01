Минобороны рассказало о завершении взятия восточной части Константиновки

"Уже подходит к завершению взятие восточной части", — приводит его слова Минобороны.

Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.