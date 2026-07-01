Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец группы эвакуации 4-й бригады ВС РФ рассказал, что ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством за эвакуацию на российскую сторону.
- Российские военные заявили, что множество украинских боевиков в Константиновке находятся в окружении, а президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают противника на всех участках фронта и практически добирают Константиновку.
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством за эвакуацию на российскую сторону, рассказал РИА Новости российский боец группы эвакуации 4-й бригады ВС РФ группировки войск "Южная" с позывным Москва.
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"Мы разговаривали с гражданскими, они нам рассказали, что украинские солдаты им угрожали, что или они идут на украинскую сторону (на территории, которые еще под контролем ВСУ - ред.), а если пойдут к русским, то их будут убивать - и они не выйдут", - рассказал Москва.
Освобождение Константиновки в ДНР продолжается.
По заявлению российских военных, множество украинских боевиков в городе находятся в окружении. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска долбят противника каждый божий день, поджимают его на всех участках фронта и сейчас практически добирают Константиновку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18