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ВСУ угрожали жителям Константиновки убийством в случае эвакуации в Россию - РИА Новости, 01.07.2026
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09:18 01.07.2026
ВСУ угрожали жителям Константиновки убийством в случае эвакуации в Россию

ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством в случае эвакуации в РФ

© Фото : 68-я отдельная аэромобильная бригадаВоеннослужащие 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ
Военнослужащие 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : 68-я отдельная аэромобильная бригада
Военнослужащие 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец группы эвакуации 4-й бригады ВС РФ рассказал, что ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством за эвакуацию на российскую сторону.
  • Российские военные заявили, что множество украинских боевиков в Константиновке находятся в окружении, а президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают противника на всех участках фронта и практически добирают Константиновку.
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. ВСУ угрожали мирным жителям Константиновки убийством за эвакуацию на российскую сторону, рассказал РИА Новости российский боец группы эвакуации 4-й бригады ВС РФ группировки войск "Южная" с позывным Москва.
«
"Мы разговаривали с гражданскими, они нам рассказали, что украинские солдаты им угрожали, что или они идут на украинскую сторону (на территории, которые еще под контролем ВСУ - ред.), а если пойдут к русским, то их будут убивать - и они не выйдут", - рассказал Москва.
Освобождение Константиновки в ДНР продолжается.
По заявлению российских военных, множество украинских боевиков в городе находятся в окружении. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска долбят противника каждый божий день, поджимают его на всех участках фронта и сейчас практически добирают Константиновку.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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