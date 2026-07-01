ВСУ угрожали жителям Константиновки убийством в случае эвакуации в Россию

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"Мы разговаривали с гражданскими, они нам рассказали, что украинские солдаты им угрожали, что или они идут на украинскую сторону (на территории, которые еще под контролем ВСУ - ред.), а если пойдут к русским, то их будут убивать - и они не выйдут", - рассказал Москва.