Сохранение языков коренных народов обсуждают на конференции в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Международная конференция по сохранению языков коренных народов стартовала в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

"Для масштабной дискуссии в рамках III Международной конференции "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов" в Саранске собрались представители 34 субъектов России и 20 зарубежных стран, еще 15 были на онлайн-подключении", - говорится в сообщении.

Открывая конференцию, глава Мордовии Артем Здунов отметил, что для Мордовии большая честь принимать мероприятие столь высокого уровня и международного статуса. Он также поблагодарил Федеральное агентство по делам национальностей и ЮНЕСКО за оказанное доверие.

"Вопросы сохранения языкового наследия волнуют все человечество, и не имеют государственных границ. Мы проводим эту конференцию в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН, и в Год единства народов России, объявленный президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Глава региона подчеркнул, что язык – не просто инструмент общения, это генетический код народа, уникальная культура и духовные традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Он отметил, что Мордовия проводит многогранную языковую политику: в республике действует государственная программа по поддержке национальной культуры и языков, активно формируется образовательная среда, которая приобщает детей к традициям мордовского народа и изучению родных языков, оказывается системная поддержка тем, кто сохраняет национальные традиции, фольклор, литературу.

"Самое главное, чтобы родной язык звучал в каждой семье, чтобы дети слышали его от родителей, учителей, деятелей культуры, сами разговаривали на нем, передавали своим детям. Именно с этого начинается любовь к Родине, уважение к предкам, осознание патриотических чувств", - подытожил свое выступление Здунов.

Сенатор Совета Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев обозначил важнейшую роль некоммерческих организаций в деле сохранения языков коренных народов.