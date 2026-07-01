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Сохранение языков коренных народов обсуждают на конференции в Мордовии - РИА Новости, 01.07.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
19:49 01.07.2026
Сохранение языков коренных народов обсуждают на конференции в Мордовии

В Саранске стартовала конференция по сохранению языков коренных народов

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Международная конференция по сохранению языков коренных народов стартовала в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"Для масштабной дискуссии в рамках III Международной конференции "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов" в Саранске собрались представители 34 субъектов России и 20 зарубежных стран, еще 15 были на онлайн-подключении", - говорится в сообщении.
Открывая конференцию, глава Мордовии Артем Здунов отметил, что для Мордовии большая честь принимать мероприятие столь высокого уровня и международного статуса. Он также поблагодарил Федеральное агентство по делам национальностей и ЮНЕСКО за оказанное доверие.
"Вопросы сохранения языкового наследия волнуют все человечество, и не имеют государственных границ. Мы проводим эту конференцию в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН, и в Год единства народов России, объявленный президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Глава региона подчеркнул, что язык – не просто инструмент общения, это генетический код народа, уникальная культура и духовные традиции, которые передаются из поколения в поколение.
Он отметил, что Мордовия проводит многогранную языковую политику: в республике действует государственная программа по поддержке национальной культуры и языков, активно формируется образовательная среда, которая приобщает детей к традициям мордовского народа и изучению родных языков, оказывается системная поддержка тем, кто сохраняет национальные традиции, фольклор, литературу.
"Самое главное, чтобы родной язык звучал в каждой семье, чтобы дети слышали его от родителей, учителей, деятелей культуры, сами разговаривали на нем, передавали своим детям. Именно с этого начинается любовь к Родине, уважение к предкам, осознание патриотических чувств", - подытожил свое выступление Здунов.
Сенатор Совета Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев обозначил важнейшую роль некоммерческих организаций в деле сохранения языков коренных народов.
"Исторически сложилось, что представители мокша и эрзя проживают довольно крупными диаспорами во многих регионах страны. И Республика Мордовия помогает всем этим регионам в реализации образовательных программ по изучению языков, снабжает учебниками. Также делают и другие национальные республики. Это говорит о сотрудничестве, без которого нельзя эффективно решать вопросы сохранения языков национальных народов", - цитирует пресс-служба слова Тултаева.
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Республика МордовияАртем ЗдуновСаранск
 
 
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