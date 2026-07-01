Краткий пересказ от РИА ИИ Старейшей жительнице Кемерово исполнилось 107 лет.

Ирина Ахмадиева — труженица тыла и ветеран труда, награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Она переехала в Кузбасс в 1970 году, у нее 9 внуков и 14 правнуков.

КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Старейшей жительнице Кемерово, труженице тыла и ветерану труда Ирине Ахмадиевой исполнилось 107 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

« "Сегодня 107 лет исполнилось старейшей жительнице города Кемерово Ирине Петровне Ахмадиевой. Труженица тыла, ветеран труда Ирина Петровна Ахмадиева проживает в Рудничном районе", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина родилась в Чувашской АССР, с детства познала все виды деревенского труда, в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, на лесозаготовке. В администрации отметили, что Ахмадиева награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Муж Ирины Петровны, уточняется в сообщении, погиб в первые годы войны, она осталась с маленьким сыном, а во втором браке родились еще пятеро детей.

« "Рано овдовевшей во второй раз Ирине Петровне пришлось одной поднимать детей, она бралась за любую работу, трудилась в деревенской школе уборщицей, сторожем, делала ремонт", – рассказали в администрации.

В Кузбасс женщина переехала в 1970 году, сначала в Чебулинский район , потом – в Кемерово к сыну, у долгожительницы 9 внуков, 14 правнуков.