Рейтинг@Mail.ru
Выборы в новый парламент Казахстана пройдут 23 августа - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 01.07.2026 (обновлено: 12:31 01.07.2026)
Выборы в новый парламент Казахстана пройдут 23 августа

Выборы в Курултай пройдут 23 августа

© РИА Новости / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями на избирательном участке №228 в Астане
Урна с бюллетенями на избирательном участке №228 в Астане - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Санат Имангалиев
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке №228 в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выборы в новый парламент Казахстана — Курултай — назначены на 23 августа 2026 года.
АСТАНА, 1 июл - РИА Новости. Выборы в новый однопалатный парламент Казахстана - Курултай - пройдут 23 августа, следует из текста указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.
"Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года", - говорится в тексте указа.
В документе уточняется, что Центральной избирательной комиссии республики поручено организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая. Также правительство, акимы (главы) столицы, областей, городов республиканского значения должны безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Курултая.
В Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция, одобренная в марте на республиканском референдуме и закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту. Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе.
В послании народу 8 сентября 2025 года Токаев объявил о необходимости проведения конституционной реформы в Казахстане и перехода от двухпалатного парламента - мажилиса и сената - к однопалатному - Курултаю.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Токаев рассказал о выборах в новый парламент Казахстана
10 апреля, 11:20
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала