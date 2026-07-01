Выборы в новый парламент Казахстана пройдут 23 августа

Урна с бюллетенями на избирательном участке №228 в Астане. Архивное фото

Урна с бюллетенями на избирательном участке №228 в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ Выборы в новый парламент Казахстана — Курултай — назначены на 23 августа 2026 года.

АСТАНА, 1 июл - РИА Новости. Выборы в новый однопалатный парламент Казахстана - Курултай - пройдут 23 августа, следует из текста указа президента республики Касым-Жомарта Токаева.

"Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года", - говорится в тексте указа.

В документе уточняется, что Центральной избирательной комиссии республики поручено организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая. Также правительство, акимы (главы) столицы, областей, городов республиканского значения должны безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Курултая.

Казахстане 1 июля вступила в силу новая конституция, одобренная в марте на республиканском референдуме и закрепляющая новую систему государственного устройства, включая переход к однопалатному парламенту. Инициативу главы Казахстана о создании однопалатного парламента закрепили в новом основном законе.