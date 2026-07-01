Кардиолог рассказал, как снизить нагрузку на сердце в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рекомендовал использовать системы охлаждения для снижения нагрузки на сердце и сосуды в жару.
- Он посоветовал соблюдать водный режим, особенно лицам пожилого возраста.
- Бойцов рекомендовал гипертоникам контролировать прием лекарств и чаще измерять артериальное давление в жару.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для снижения нагрузки на сердце и сосуды в жару нужно пользоваться системами охлаждения, соблюдать водный режим и контролировать прием лекарств, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
Пресс-конференция Бойцова, посвященная Всемирному дню кардиолога, прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
"Центральное кондиционирование или же это сплит-система. В конце концов, вентиляторы или находиться в тех местах, если дома у вас этого нет, то как можно большее время, где это уже обеспечено", - сказал Бойцов, отвечая на вопрос, какие есть способы снизить нагрузку на сердце и сосуды в жару.
Эксперт посоветовал также помнить о соблюдении водного режима. По его словам, особенно это важно для лиц пожилого возраста, у них дефицит жидкости может приводить к ухудшению функционирования головного мозга, что может заканчиваться различными осложнениями.
Он также добавил, что у многих гипертоников уровень артериального давления изменяется в условиях жары, оно снижается. Бойцов рекомендовал посоветоваться с врачом, как принимать препараты во время такой погоды.
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"Надо помнить, что если вот сегодня у меня очень низкое давление, и я пропустил прием препаратов или уменьшил дозировку, допустим, в два раза, то завтра может быть резкое повышение артериального давления. Поэтому здесь требуется достаточно более частое мониторирование измерений артериального давления для того, чтобы не упустить этот момент резкого повышения", - заключил эксперт.
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