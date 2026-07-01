Кардиолог рассказал, как снизить нагрузку на сердце в жару

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"Надо помнить, что если вот сегодня у меня очень низкое давление, и я пропустил прием препаратов или уменьшил дозировку, допустим, в два раза, то завтра может быть резкое повышение артериального давления. Поэтому здесь требуется достаточно более частое мониторирование измерений артериального давления для того, чтобы не упустить этот момент резкого повышения", - заключил эксперт.