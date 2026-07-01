Калинская за три часа вышла в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, победив француженку Диан Парри.
- В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Ван Синьюй (Китай).
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече второго круга Калинская (19-й номер посева) нанесла поражение француженке Диан Парри со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8), победив в последних шести розыгрышах матча. Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут.
Wimbledon WTA
01 июля 2026 • начало в 16:40
Завершен
В следующем раунде 27-летняя Калинская, для которой лучшим результатом на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2024 году, сыграет с победительницей в паре Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Ван Синьюй (Китай).
В другом матче чешка Катерина Синякова (32) уступила соотечественнице Николе Бартуньковой со счетом 2:6, 4:6.
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