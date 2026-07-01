Калинская за три часа вышла в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В следующем раунде 27-летняя Калинская, для которой лучшим результатом на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2024 году, сыграет с победительницей в паре Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Ван Синьюй (Китай).