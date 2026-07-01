Главные фавориты ЧМ должны уничтожить Австрию. Но затмит ли Ямаль Месси?

Испанцы за свою историю четыре раза выигрывали чемпионат Европы, а вот мировое первенство покорилось им лишь однажды, а именно в 2010 году в ЮАР, когда Иньеста с передачи Фабрегаса сделал нацию счастливой. Спустя 16 лет Испания снова является одним из главных фаворитом чемпионата, если не самым главным. А уж средненькую команду Австрии подопечные Луиса де ла Фуэнте должны обыгрывать с повязкой на лице.

Фаворит против середняка

Испания шокировала всех в первом туре мирового первенства, когда умудрилась сыграть нулевую ничью с Кабо-Верде и попутно сделал вратаря соперника Возниью едва ли не самым обсуждаемым человеком ЧМ-2026. Голкипер Кабо-Верде действительно был очень хорош и во многом заслужил восторженные оценки экспертов и болельщиков. Но для испанцев подобный результат означал необходимость побеждать в оставшихся матчах группового этапа, потому что выходить в плей-офф не с первого места было бы гигантским риском. А по другому пути в сборной никто идти не хотел.

Поэтому подопечные де ла Фуэнте собрались и следом разгромили Саудовскую Аравию со счетом 4:0, а затем справились с крепким Уругваем благодаря голу Алехандро Баэны. Вообще же дорогостоящий состав испанцев выглядит потенциально лучшим на чемпионате мира. Разве что французы могут посоперничать по уровня исполнителей и глубине скамейки запасных. У команды Дидье Дешама есть Килиан Мбаппе, зато у де ла Фуэнте - Ламин Ямаль, которого считают новым Лионелем Месси.

Надо признать, что потенциально у форварда “Барселоны” действительно сумасшедшие возможности, вот только пока что 39-летний Месси по-прежнему номер один и намерен еще какое-то время пошуметь на мировой арене. Ямаль забил на этом чемпионате мира, но главный тест для него будет, конечно же, в плей-офф, где ответственность и давление будут колоссальными.

Австрия Ральфа Рангника на этом мировом первенстве пока по многим показателям проявила себя средне. Победа над Иорданией вполне был ожидаемой и предсказуемой, равно как и поражение в матче с Аргентиной, где австрийцев по сути в одиночку переиграл один человек - Лионель Месси. С Алжиром подопечных Рангника устраивала ничья, но команды предпочли устроить настоящую драму. Австрийцы пропустили на 93-й минуте при счете 2:2, но затем на последних секундах умудрились спастись. Что это было, никто так и не понял.

Прогноз

Так или иначе, Австрия пролезла в плей-офф, причем даже со второго места, что теоретически могло дать ей шанс избежать встречи с совсем уж топ-сборной. Но австрийцы попали на Испанию и, вероятно, подписали себе приговор. Слабо верится, что команда де ла Фуэнте с Ямалем в составе повторит ошибку, совершенную в противостоянии с Кабо-Верде. Да и Возиньи у австрийцев на воротах нет.

Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.27 на победу Испании в основное время и 1.11 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Австрии, можно увеличить капитал в 15 раз, а на проход - 6.6 раза. Так что совершенно нормально, что Испания идет большим фаворитом у экспертов.дает коэффициент 1.27 на победу Испании в основное время и 1.11 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Австрии, можно увеличить капитал в 15 раз, а на проход - 6.6 раза.

Где смотреть

Сборные Испании и Австрии проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на OKKO . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало

Встреча начнется 2 июля в 22:00 по московскому времени.