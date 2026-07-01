Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние дефектные бронемашины - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 01.07.2026
СМИ: Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние дефектные бронемашины

Irish Times: Ирландия хотела предоставить Киеву списанные дефектные бронемашины

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид Дублина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландия предложила Украине 27 списанных бронированных машин RG-32M Outriders, приобретенных 17 лет назад, но редко используемых из-за частых поломок.
  • Украинские власти отказались принимать эти транспортные средства.
ЛОНДОН, 1 июл – РИА Новости. Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние бронированные машины, списанные из-за частых поломок, сообщает издание Irish Times.
«
"Ирландское правительство недавно предложило (Украине – ред.) все 27 легких тактических бронемашин вооруженных сил, которые были приобретены 17 лет назад, но использовались редко. Машины, изготовленные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались", - говорится в статье.
Как отмечает издание, украинские власти отказались принимать транспортные средства.
Как отмечает издание, бронемашины RG-32M Outriders были приобретены Ирландией в 2009 году у ныне упраздненной южноафриканской фирмы BAE Systems Land Systems South Africa за 20 миллионов евро. Однако в 2024 году они были выведены из эксплуатации из-за частых поломок и отправлены на склад.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Рютте попытался оправдать украинские БПЛА над странами НАТО
Вчера, 11:12
 
В миреИрландияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала