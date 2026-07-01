СМИ: Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние дефектные бронемашины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландия предложила Украине 27 списанных бронированных машин RG-32M Outriders, приобретенных 17 лет назад, но редко используемых из-за частых поломок.
- Украинские власти отказались принимать эти транспортные средства.
ЛОНДОН, 1 июл – РИА Новости. Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние бронированные машины, списанные из-за частых поломок, сообщает издание Irish Times.
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"Ирландское правительство недавно предложило (Украине – ред.) все 27 легких тактических бронемашин вооруженных сил, которые были приобретены 17 лет назад, но использовались редко. Машины, изготовленные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались", - говорится в статье.
Как отмечает издание, украинские власти отказались принимать транспортные средства.
Как отмечает издание, бронемашины RG-32M Outriders были приобретены Ирландией в 2009 году у ныне упраздненной южноафриканской фирмы BAE Systems Land Systems South Africa за 20 миллионов евро. Однако в 2024 году они были выведены из эксплуатации из-за частых поломок и отправлены на склад.