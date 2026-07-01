СМИ: Ирландия хотела предоставить Украине 17-летние дефектные бронемашины

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"Ирландское правительство недавно предложило (Украине – ред.) все 27 легких тактических бронемашин вооруженных сил, которые были приобретены 17 лет назад, но использовались редко. Машины, изготовленные южноафриканской компанией, имели плохую репутацию и часто ломались", - говорится в статье.