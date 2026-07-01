Опрос брокера ВТБ: инвестиции становятся частью финансовой жизни

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Каждый четвертый россиянин сегодня воспринимает брокерский счет как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни — наравне с банковскими картами, вкладами и программами лояльности, свидетельствуют данные, приведенные по итогу опроса "ВТБ Мои Инвестиции".

За последние 3-5 лет доля тех, кто не просто интересуется биржей, а рассматривает ее как элемент современной финансовой культуры, выросла: 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, сегодня активно проявляют интерес к этой теме.

Финансовые привычки россиян также подтверждают этот тренд: 25% опрошенных уже пользуются инвестиционными инструментами, а 32% регулярно читают о финансах и инвестициях. Брокерский счет сегодня есть у 21% граждан, инвестиционными продуктами – облигациями, акциями и фондами – владеют 29%. Почти каждый пятый (18%) видит в фондовом рынке способ заработать на колебаниях – этот мотив особенно выражен на Северном Кавказе (22%) и Юге (22%).

При этом рынок остается на стадии формирования восприятия. Около трети респондентов (34%) по-прежнему считают брокерский счет инструментом для опытных пользователей – эта доля особенно высока на Северо-Западе (47%).

Тема инвестиций постепенно проникает в повседневное общение. Так, 27% опрошенных россиян время от времени обсуждают биржевые события с друзьями, коллегами и родственниками, 9% делают это регулярно. Чаще всего такие разговоры ведут жители Северного Кавказа.

Россияне все чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений. По данным опроса, 29% готовы открыть брокерский счет, если доходность по нему превысит ставки по депозитам, 19% – чтобы сберечь деньги в долгосрочной перспективе, 17% – чтобы накопить на крупную цель: жилье или образование.

Прагматичный подход подтверждают и представления о разумном старте: 28% считают комфортной для первых шагов сумму до 5 тысяч рублей, 34% – от 5 до 30 тысяч рублей, 17% – от 30 до 100 тысяч рублей, 5% готовы начать со суммы свыше 100 тысяч рублей.

Если близкий человек обратится за советом, открывать ли брокерский счет, около половины опрошенных россиян поддержат эту идею, а чуть более трети посоветуют сначала разобраться в деталях.

Заметен и культурный сдвиг в отношении к инвестициям для детей: 45% респондентов положительно относятся к идее открыть брокерский счет ребенку для накопления на образование или старта во взрослой жизни – 15% считают это полезным навыком на будущее, 30% одобряют эту инициативу под контролем взрослых. Особенно активно эту практику поддерживают на Северном Кавказе. Даже в качестве подарка на день рождения акции или паи биржевого фонда готовы принять 64% опрошенных россиян – 35% заинтересовались бы таким подарком, 29% отнеслись бы положительно, но не знали бы, что с ним делать.

Как подчеркнул руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, брокерский счет перестает быть отдельным инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами – наряду с банковской картой и вкладом.

"Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счет ребенку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям – капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению. Для нас как для брокера это сигнал: фондовый рынок становится естественным следующим шагом после привычных банковских продуктов. Для рынка в целом это означает формирование устойчивого спроса, менее подверженного краткосрочным колебаниям. По мере снижения ключевой ставки эта тенденция будет только усиливаться, превращая инвестиции в логичное продолжение сберегательной стратегии граждан", – приводит пресс-служба слова Яцкова.