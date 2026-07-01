Грузоперевозки из ОАЭ возвращаются к маршруту через Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ Доставка грузов в ОАЭ и из ОАЭ возвращается к привычной схеме после снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Маршрут через Иран остается одним из самых быстрых и экономичных для доставки грузов между Россией и ОАЭ.

Основной маршрут доставки между Россией и ОАЭ в настоящее время проходит через Азербайджан и Иран с паромной переправой из Бендер-Ленге в Шарджу.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Доставка грузов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после снижения напряженности на Ближнем Востоке снова возвращается к привычному маршруту через Иран, рассказали РИА Новости в международной транспортно-экспедиционной компании GTL.

"После снижения напряженности на Ближнем Востоке доставка грузов в ОАЭ и из ОАЭ возвращается к привычной схеме. Транспортный коридор через Иран вновь функционирует в штатном режиме, что позволяет сократить сроки перевозки и снизить стоимость логистики", - рассказали в компании.

В GTL подчеркнули, что маршрут через Иран остается одним из самых быстрых и экономичных для доставки грузов между Россией и ОАЭ. Это особенно актуально на фоне высокой загрузки порта Новороссийска.

В компании напомнили, что весенние ограничения в районе Ормузского пролива нарушили работу портов ОАЭ и Ирана в Персидском заливе. Основная часть грузов перенаправлялась через порты Саудовской Аравии и Омана, однако эти направления быстро столкнулись с перегрузкой и ростом тарифов.

"Несмотря на ограничения, автомобильные перевозки через Иран не прекращались… Продолжали работу каспийские порты и ключевые пограничные переходы с Азербайджаном, Ираком, Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном. В период ограничений применялась схема через Ирак. Грузы шли из Джебель-Али в Умм-Каср, затем через КПП Шаламче попадали в Иран и далее в Россию", - пояснили в GTL.