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Грузоперевозки из ОАЭ возвращаются к маршруту через Иран - РИА Новости, 01.07.2026
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03:13 01.07.2026
Грузоперевозки из ОАЭ возвращаются к маршруту через Иран

Доставка товаров из ОАЭ снова идет по привычному маршруту через Иран

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доставка грузов в ОАЭ и из ОАЭ возвращается к привычной схеме после снижения напряженности на Ближнем Востоке.
  • Маршрут через Иран остается одним из самых быстрых и экономичных для доставки грузов между Россией и ОАЭ.
  • Основной маршрут доставки между Россией и ОАЭ в настоящее время проходит через Азербайджан и Иран с паромной переправой из Бендер-Ленге в Шарджу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Доставка грузов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после снижения напряженности на Ближнем Востоке снова возвращается к привычному маршруту через Иран, рассказали РИА Новости в международной транспортно-экспедиционной компании GTL.
"После снижения напряженности на Ближнем Востоке доставка грузов в ОАЭ и из ОАЭ возвращается к привычной схеме. Транспортный коридор через Иран вновь функционирует в штатном режиме, что позволяет сократить сроки перевозки и снизить стоимость логистики", - рассказали в компании.
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В GTL подчеркнули, что маршрут через Иран остается одним из самых быстрых и экономичных для доставки грузов между Россией и ОАЭ. Это особенно актуально на фоне высокой загрузки порта Новороссийска.
В компании напомнили, что весенние ограничения в районе Ормузского пролива нарушили работу портов ОАЭ и Ирана в Персидском заливе. Основная часть грузов перенаправлялась через порты Саудовской Аравии и Омана, однако эти направления быстро столкнулись с перегрузкой и ростом тарифов.
"Несмотря на ограничения, автомобильные перевозки через Иран не прекращались… Продолжали работу каспийские порты и ключевые пограничные переходы с Азербайджаном, Ираком, Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном. В период ограничений применялась схема через Ирак. Грузы шли из Джебель-Али в Умм-Каср, затем через КПП Шаламче попадали в Иран и далее в Россию", - пояснили в GTL.
В настоящее время доставка между Россией и ОАЭ возвращается к прежней схеме, отметили в компании. Основной маршрут проходит через Азербайджан и Иран с паромной переправой из Бендер-Ленге в Шарджу. Импортные грузы следуют из Джебель-Али в Бендер-Аббас с последующей автомобильной доставкой в Россию.
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