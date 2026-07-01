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В Люберцах ликвидировали открытое горение масляного трансформатора - РИА Новости, 01.07.2026
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13:12 01.07.2026 (обновлено: 14:43 01.07.2026)
В Люберцах ликвидировали открытое горение масляного трансформатора

В Люберцах ликвидировали открытое горение трансформатора

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЭкстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026
Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории промзоны в городском округе Люберцы (Котельнический проезд, дом 13) произошло возгорание масляного трансформатора площадью 25 квадратных метров.
  • Из-за аварии на подстанции «Россети Московский регион» некоторые районы городского округа Котельники остались без электроснабжения, но открытое горение трансформатора ликвидировано.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение масляного трансформатора на промзоне в Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
«
"Ликвидировано открытое горение", — говорится в заявлении.
Как сообщал ГКУ МО "Мособлпожспас", пожару присвоили повышенный ранг.
По словам главы городского округа Котельники Михаила Соболева, из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без света.
Ранее в среду на территории промзоны в Люберецком городском округе (Котельнический проезд, дом 13) загорелся масляный трансформатор. Площадь пожара составляла 25 квадратных метров.
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