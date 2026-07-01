В Люберцах ликвидировали открытое горение масляного трансформатора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории промзоны в городском округе Люберцы (Котельнический проезд, дом 13) произошло возгорание масляного трансформатора площадью 25 квадратных метров.
- Из-за аварии на подстанции «Россети Московский регион» некоторые районы городского округа Котельники остались без электроснабжения, но открытое горение трансформатора ликвидировано.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение масляного трансформатора на промзоне в Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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"Ликвидировано открытое горение", — говорится в заявлении.
Как сообщал ГКУ МО "Мособлпожспас", пожару присвоили повышенный ранг.
По словам главы городского округа Котельники Михаила Соболева, из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без света.
Ранее в среду на территории промзоны в Люберецком городском округе (Котельнический проезд, дом 13) загорелся масляный трансформатор. Площадь пожара составляла 25 квадратных метров.
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