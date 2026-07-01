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Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026

Экстренные службы устраняют последствия аварии на электроподстанции в Люберцах. 1 июля 2026

В Люберцах ликвидировали открытое горение масляного трансформатора

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории промзоны в городском округе Люберцы (Котельнический проезд, дом 13) произошло возгорание масляного трансформатора площадью 25 квадратных метров.

Из-за аварии на подстанции «Россети Московский регион» некоторые районы городского округа Котельники остались без электроснабжения, но открытое горение трансформатора ликвидировано.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение масляного трансформатора на промзоне в Люберцах, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

« "Ликвидировано открытое горение", — говорится в заявлении.

Как сообщал ГКУ МО "Мособлпожспас", пожару присвоили повышенный ранг.

По словам главы городского округа Котельники Михаила Соболева, из-за аварии на подстанции "Россети Московский регион" некоторые районы округа остались без света.