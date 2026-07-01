Голикова назвала Россию уникальной цивилизацией, где живут 200 народностей

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия — уникальная цивилизация, где в согласии и мире живут представители почти двухсот народов.

Голикова подчеркнула, что сохранение, развитие и популяризация языкового многообразия являются ключевыми направлениями государственной политики.

В Саранске с 1 по 3 июля проходит III Международная конференция высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять».

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия стала уникальной цивилизацией, где в согласии и мире живут почти 200 народностей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова поприветствовала участников III Международной конференции высокого уровня "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять".

"Россия - уникальная цивилизация, где на протяжении веков в мире и согласии живут представители почти двухсот народов", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.

Вице-премьер подчеркнула, что сохранение, развитие и популяризация языкового многообразия являются ключевыми направлениями государственной политики.

По словам заместителя председателя правительства, в стране совершенствуют законодательство и реализуют проекты в сфере образования, науки, культуры и цифровых технологий. В рамках этой работы Голикова отметила создание учебных материалов и внедрение цифровых решений, которые помогают поддерживать и развивать языки.

"Убеждена, что ваш профессиональный, заинтересованный диалог позволит выработать новые подходы, обменяться лучшими практиками и укрепить международное сотрудничество", - добавила Голикова, обращаясь к участникам мероприятия.