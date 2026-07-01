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Голикова назвала Россию уникальной цивилизацией, где живут 200 народностей - РИА Новости, 01.07.2026
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10:24 01.07.2026 (обновлено: 10:28 01.07.2026)
Голикова назвала Россию уникальной цивилизацией, где живут 200 народностей

Голикова: РФ стала уникальной цивилизацией, где живут почти 200 народностей

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия — уникальная цивилизация, где в согласии и мире живут представители почти двухсот народов.
  • Голикова подчеркнула, что сохранение, развитие и популяризация языкового многообразия являются ключевыми направлениями государственной политики.
  • В Саранске с 1 по 3 июля проходит III Международная конференция высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия стала уникальной цивилизацией, где в согласии и мире живут почти 200 народностей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова поприветствовала участников III Международной конференции высокого уровня "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять".
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"Россия - уникальная цивилизация, где на протяжении веков в мире и согласии живут представители почти двухсот народов", - сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.
Вице-премьер подчеркнула, что сохранение, развитие и популяризация языкового многообразия являются ключевыми направлениями государственной политики.
По словам заместителя председателя правительства, в стране совершенствуют законодательство и реализуют проекты в сфере образования, науки, культуры и цифровых технологий. В рамках этой работы Голикова отметила создание учебных материалов и внедрение цифровых решений, которые помогают поддерживать и развивать языки.
"Убеждена, что ваш профессиональный, заинтересованный диалог позволит выработать новые подходы, обменяться лучшими практиками и укрепить международное сотрудничество", - добавила Голикова, обращаясь к участникам мероприятия.
Конференция проходит в Саранске с 1 по 3 июля. Этот год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России.
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ОбществоРоссияСаранскТатьяна Голикова
 
 
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