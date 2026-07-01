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Врач рассказала, как при уборке защитить глаза от частиц бытовой химии - РИА Новости, 01.07.2026
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17:09 01.07.2026
Врач рассказала, как при уборке защитить глаза от частиц бытовой химии

Врач Хилько: использование аэрозолей при уборке может навредить слизистой глаз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина моет окно
Мужчина моет окно - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-офтальмолог Юлия Хилько рассказала, что облако мелких частиц, которое образуется при распылении чистящих средств, может навредить слизистой глаз.
  • Частицы чистящих средств, содержащие хлор, аммиак и ПАВ, нарушают слезную пленку и вызывают раздражение слизистой, которое обычно проходит, но сухой воздух может продлить дискомфорт.
  • Для защиты глаз во время уборки врач советует открывать окно, работать в перчатках и очках, держать распылитель ниже лица, а после уборки — промыть глаза водой или физраствором.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Облако мелких частиц, которое образуется при распылении чистящих средств, может навредить слизистой глаз, рассказала врач-офтальмолог офтальмологического центра "Зрение" Юлия Хилько.
"Распылитель создает мелкодисперсное облако, которое дольше держится в воздухе и легче контактирует со слизистыми. Чем меньше помещение и хуже вентиляция, тем выше концентрация раздражителей", - сказала Хилько "Газете.Ru".
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По словам офтальмолога, хлор, аммиак и ПАВ в составе средств при распылении нарушают слезную пленку. При этом гели и кремы менее опасны, так как не образуют такого количества аэрозоля, подчеркнула Хилько.
Кроме того, врач отметила, что, попадая на слизистую, частицы вызывают раздражение, которое обычно проходит, но сухой воздух продлевает дискомфорт. Смешивать средства опасно: соединение хлора с аммиаком выделяет хлорамины - газы, способные вызвать химическое повреждение тканей.
Чтобы защитить глаза, врач советует во время уборки открывать окно, работать в перчатках и очках, держать распылитель ниже лица, а после уборки она рекомендует промыть глаза водой или физраствором.
"Тревожные сигналы - выраженная боль, светобоязнь, снижение зрения, сильное покраснение. До осмотра врача промывайте глаза водой или физраствором не менее 15–20 минут. Раннее промывание реально снижает риск повреждения тканей", - резюмировала офтальмолог.
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