В Германии предупредили о подготовке покушений на политиков от партии АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии опасаются нападений левых экстремистов на членов АдГ во время съезда в Эрфурте.

Радикалы называют предстоящее мероприятие "днем Х" и готовятся к "крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения".

В городе планируют усилить меры безопасности.

БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Германии боятся, что левые экстремисты могут проявить агрессию в отношении членов АдГ во время съезда в Эрфурте, пишет газета Правоохранительные органы в Германии боятся, что левые экстремисты могут проявить агрессию в отношении членовво времяв Эрфурте, пишет газета Bild

"Полиция и служба защиты госстроя <...> опасаются нападений на политиков партии <...> с крыш домов", — говорится в материале.

Как пишет Bild, подобную тактику радикалы уже опробовали во время саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Тогда они разгромили квартал Шанце. Правоохранители несколько часов не решались зайти туда, опасаясь, что в них полетят зажигательные бомбы и камни. Ситуацию удалось переломить только после вмешательства спецподразделений.

По данным издания, предстоящий съезд АдГ экстремисты называют "днем Х" и готовятся к "крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения". По этой причине в Эрфурте планируют усилить меры безопасности.

В полиции также не исключают, что на подмогу злоумышленникам прибудут группы из Италии, Франции и Швейцарии. Ожидается, что в городе соберутся более 50 тысяч участников контрдемонстраций.