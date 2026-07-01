В Германии предупредили о подготовке покушений на политиков от партии АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии опасаются нападений левых экстремистов на членов АдГ во время съезда в Эрфурте.
- Радикалы называют предстоящее мероприятие "днем Х" и готовятся к "крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения".
- В городе планируют усилить меры безопасности.
БЕРЛИН, 1 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Германии боятся, что левые экстремисты могут проявить агрессию в отношении членов АдГ во время съезда в Эрфурте, пишет газета Bild.
"Полиция и служба защиты госстроя <...> опасаются нападений на политиков партии <...> с крыш домов", — говорится в материале.
Как пишет Bild, подобную тактику радикалы уже опробовали во время саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Тогда они разгромили квартал Шанце. Правоохранители несколько часов не решались зайти туда, опасаясь, что в них полетят зажигательные бомбы и камни. Ситуацию удалось переломить только после вмешательства спецподразделений.
По данным издания, предстоящий съезд АдГ экстремисты называют "днем Х" и готовятся к "крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения". По этой причине в Эрфурте планируют усилить меры безопасности.
В полиции также не исключают, что на подмогу злоумышленникам прибудут группы из Италии, Франции и Швейцарии. Ожидается, что в городе соберутся более 50 тысяч участников контрдемонстраций.
В ноябре прошлого года в Гисене прошел учредительный съезд новой молодежной организации партии — "Поколение Германия". На акции протеста против ее создания вышли от 25 до 30 тысяч человек, в основном представители левых движений. Как сообщил глава МВД земли Гессен Роман Позек, несколько сотен из них проявляли агрессию. Полиции пришлось разбирать уличные баррикады, применять дубинки, перцовый газ и водометы. Более 50 сотрудников получили ранения. Также один из радикалов совершил нападение на депутата бундестага от АдГ Юлиана Шмидта, его задержали.