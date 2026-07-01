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Газзаев отметил, что Францию на ЧМ можно остановить только с автоматом - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
11:55 01.07.2026 (обновлено: 12:12 01.07.2026)
Газзаев отметил, что Францию на ЧМ можно остановить только с автоматом

Газзаев: атаку сборной Франции на ЧМ можно остановить только с автоматом

© РИА Новости / Ирина Мотина | Перейти в медиабанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Валерий Газзаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в шутку заявил, что атакующую линию сборной Франции на чемпионате мира можно остановить только с автоматом.
  • Сборная Франции разгромила Швецию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира, а Килиан Мбаппе отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в шутку заявил, что атакующую линию сборной Франции на чемпионате мира можно остановить только с автоматом.
В ночь на среду по московскому времени французы разгромили шведов (3:0) в матче 1/16 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Форвард французов Килиан Мбаппе отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Швеция
45‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
53‎’‎ • Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
74‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"На сегодняшний день только Франция выглядит очень убедительно. Сильнейшая команда. У них четверка атакующих игроков – высочайшего уровня. На мой взгляд, это лучшая атака на чемпионате мира, просто фантастическая. А остановить их атаку можно только с автоматом", - сказал Газзаев РИА Новости.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. В 1/8 финала сборная Франции сыграет с командой Парагвая, которая в первом раунде плей-офф обыграла сборную Германии (1:1, 4:3 - по пенальти).
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