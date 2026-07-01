Газзаев отметил, что Францию на ЧМ можно остановить только с автоматом

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в шутку заявил, что атакующую линию сборной Франции на чемпионате мира можно остановить только с автоматом.

Сборная Франции разгромила Швецию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира, а Килиан Мбаппе отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в шутку заявил, что атакующую линию сборной Франции на чемпионате мира можно остановить только с автоматом.

В ночь на среду по московскому времени французы разгромили шведов (3:0) в матче 1/16 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Форвард французов Килиан Мбаппе отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).

"На сегодняшний день только Франция выглядит очень убедительно. Сильнейшая команда. У них четверка атакующих игроков – высочайшего уровня. На мой взгляд, это лучшая атака на чемпионате мира, просто фантастическая. А остановить их атаку можно только с автоматом", - сказал Газзаев РИА Новости.