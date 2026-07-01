В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном переходе Дзюбы и Кокорина

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"Думаю, это не наша история. Не скажу, что дело в деньгах, просто думаю, что это вряд ли произойдет", - сказал Газизов, отвечая на вопрос о том, возможен ли переход Кокорина или Дзюбы в махачкалинское "Динамо".