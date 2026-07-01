В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном переходе Дзюбы и Кокорина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб не планирует подписывать нападающих Артема Дзюбу и Александра Кокорина в летнее трансферное окно.
- Первый тур нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 24–27 июля, в нем махачкалинское «Динамо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости заявил, что клуб в летнее трансферное окно не планирует подписывать нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
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"Думаю, это не наша история. Не скажу, что дело в деньгах, просто думаю, что это вряд ли произойдет", - сказал Газизов, отвечая на вопрос о том, возможен ли переход Кокорина или Дзюбы в махачкалинское "Динамо".
Первый тур нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) запланирован на 24-27 июля. В стартовом матче махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет с воронежским "Факелом". Точная дата игры станет известна позднее.
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