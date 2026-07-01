Гарбузов: подразделение КМЗ в Москве приняло 268 лифтов на обслуживание

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Подразделение Карачаровского механического завода (КМЗ) приняло на техническое сопровождение 268 лифтов в жилых домах Москвы в июне, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Столичные производители активно развивают компетенции в сфере эксплуатации и технического сопровождения оборудования. В июне подразделение Карачаровского механического завода приняло на обслуживание 268 лифтов. Специалисты сервисного центра КМЗ выполняют работы как на лифтах собственного производства, так и на оборудовании других производителей — всего почти 4 тысячах единиц", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что в комплекс технического сопровождения входят регулярные осмотры, диагностика узлов и механизмов, а также плановое обслуживание и ремонт.

В сервисном центре КМЗ в круглосуточном режиме функционирует диспетчерская. Она оперативно реагирует на поступающие обращения. Технические бригады обеспечены современным диагностическим оборудованием и комплектующими, спецодеждой и корпоративным транспортом.

Генеральный директор завода Дмитрий Сидельковский отметил, что работа с лифтовым оборудованием после его установки остается важной частью комплексного подхода КМЗ к своим обязательствам. Сервисное подразделение, сопровождающее подъемное оборудование в жилых домах столицы, офисных и торговых комплексах, развивается постепенно. Число сотрудников в этой категории на данный момент превышает 200 человек.