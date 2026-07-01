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Гарбузов: подразделение КМЗ в Москве приняло 268 лифтов на обслуживание - РИА Новости, 01.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:20 01.07.2026 (обновлено: 12:35 01.07.2026)
Гарбузов: подразделение КМЗ в Москве приняло 268 лифтов на обслуживание

Гарбузов: подразделение столичного КМЗ приняло 268 лифтов на техсопровождение

© Фото : Пресс-служба ДИПППодразделение КМЗ в Москве приняло 268 лифтов на обслуживание
Подразделение КМЗ в Москве приняло 268 лифтов на обслуживание - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Подразделение КМЗ в Москве приняло 268 лифтов на обслуживание
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Подразделение Карачаровского механического завода (КМЗ) приняло на техническое сопровождение 268 лифтов в жилых домах Москвы в июне, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Столичные производители активно развивают компетенции в сфере эксплуатации и технического сопровождения оборудования. В июне подразделение Карачаровского механического завода приняло на обслуживание 268 лифтов. Специалисты сервисного центра КМЗ выполняют работы как на лифтах собственного производства, так и на оборудовании других производителей — всего почти 4 тысячах единиц", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что в комплекс технического сопровождения входят регулярные осмотры, диагностика узлов и механизмов, а также плановое обслуживание и ремонт.
В сервисном центре КМЗ в круглосуточном режиме функционирует диспетчерская. Она оперативно реагирует на поступающие обращения. Технические бригады обеспечены современным диагностическим оборудованием и комплектующими, спецодеждой и корпоративным транспортом.
Генеральный директор завода Дмитрий Сидельковский отметил, что работа с лифтовым оборудованием после его установки остается важной частью комплексного подхода КМЗ к своим обязательствам. Сервисное подразделение, сопровождающее подъемное оборудование в жилых домах столицы, офисных и торговых комплексах, развивается постепенно. Число сотрудников в этой категории на данный момент превышает 200 человек.
КМЗ - один из ведущих российских производителей лифтового оборудования. На его базе в ОЭЗ "Технополис Москва" создается первый в стране кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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