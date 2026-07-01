Сборная Франции разгромила шведов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная Франции крупно обыграла команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:0 в пользу двукратных чемпионов мира, отличились Килиан Мбаппе (45-я и 74-я минуты) и Брадли Барколя (53).
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
45’ • Килиан Мбаппе
53’ • Брэдли Барколя
74’ • Килиан Мбаппе
Мбаппе забил свой девятый и десятый мяч в плей-офф чемпионатов мира и стал рекордсменом турнира, опередив бразильцев Леонидаса и Роналдо (по 8). Также всего эти голы стали для француза 17-м и 18-м на мировых первенствах, его опережает лишь Лионель Месси (19). Вместе с аргентинским форвардом Мбаппе возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего турнира (по 6).
Французы в последний раз стали чемпионами на мировом первенстве 2018 года в России, шведы тогда в последний раз попадали в плей-офф, достигнув стадии четвертьфинала.
В 1/8 финала команда Дидье Дешама 4 июля сыграет с парагвайцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.