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Сборная Франции разгромила шведов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
01:56 01.07.2026
Сборная Франции разгромила шведов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла шведов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAКилиан Мбаппе и Дидье Дешам
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная Франции крупно обыграла команду Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:0 в пользу двукратных чемпионов мира, отличились Килиан Мбаппе (45-я и 74-я минуты) и Брадли Барколя (53).
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Швеция
45‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
53‎’‎ • Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
74‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мбаппе забил свой девятый и десятый мяч в плей-офф чемпионатов мира и стал рекордсменом турнира, опередив бразильцев Леонидаса и Роналдо (по 8). Также всего эти голы стали для француза 17-м и 18-м на мировых первенствах, его опережает лишь Лионель Месси (19). Вместе с аргентинским форвардом Мбаппе возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего турнира (по 6).
Французы в последний раз стали чемпионами на мировом первенстве 2018 года в России, шведы тогда в последний раз попадали в плей-офф, достигнув стадии четвертьфинала.
В 1/8 финала команда Дидье Дешама 4 июля сыграет с парагвайцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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