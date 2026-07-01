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Мбаппе хочет испортить праздник Месси: Франция рвется в финал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
02:15 01.07.2026 (обновлено: 04:19 01.07.2026)
Мбаппе хочет испортить праздник Месси: Франция рвется в финал ЧМ-2026

Сборная Франции со счетом 3:0 победила шведов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

© REUTERS / Jeenah MoonКилиан Мбаппе и Дидье Дешам
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Франции на классе разгромила команду Швеции и достаточно буднично пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Автор РИА Новости Спорт восхищается уровнем "трехцветных" и ее лидером Килианом Мбаппе, установившим историческое достижение на главном турнире четырехлетия.

Максимальный результат Франции

Вице-чемпионы мира достойны похвалы, потому что команда Дидье Дешама стала одной из лучших на групповом этапе. Тезисно:
  • девять очков из девяти (победа над Сенегалом и разгромы Ирака и Норвегии, поберегшей лидеров и вышедшей вторым составом на матч за первое место в квартете I). Таким же результатом могут похвастаться лишь Мексика и Аргентина;
  • десять голов забили французы за три матча (пропустили всего два). Больше не отличался никто, а столько же — только Нидерланды и Германия;
  • сразу два форварда "трехцветных" участвуют в погоне за Лионелем Месси (шесть голов) в бомбардирской гонке. Это "Диктатор" Килиан Мбаппе и обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле, у которых в активе по четыре забитых мяча.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Франция разбила "викингов" на ЧМ-2026. А хет-трик оформил не Мбаппе
27 июня, 00:03
Шведов хвалить не за что. Хорошо начали чемпионат, уверенно разобравшись с Тунисом (5:1), однако затем был разгром от Нидерландов с аналогичным счетом и ничья с японцами. В общем, пробились скандинавы в плей-офф лишь с третьего места… И сразу напоролись на Францию, которая красиво проводила "желто-синих" домой.

Сумасшедшее везение не спасло

Хотя временами фартило и Франции в первом тайме: Майку Меньяну приходилось выручать, а нападение скандинавов подводила точность. Но вот шведы... Они будто подговорили фортуну в пригороде Нью-Йорка! Гол Мбаппе отменили из-за офсайда, после другого удара капитана мяч угодил в штангу. Дальше было еще жарче: Майкл Олисе пробил в падении через себя, но выручила Якоба Виделля Сеттерстрема другая штанга, а Дембеле не смог попасть в створ на добивании.
Однако на 45-й минуте никакая удача на помощь Швеции не пришла. Великолепный Мбаппе забил пятый мяч на турнире прямо перед перерывом, обведя нырнувшего в подкат оппонента и уложив в уголок. Трогательный момент: вместо фирменного празднования форвард "Реала" побежал к главному тренеру и тепло его обнял (у Дешама на прошлой неделе умерла мама).
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAКилиан Мбаппе и Дидье Дешам
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам
Во второй половине встречи французы оперативно добили интригу: Брэдли Барколя на 53-й минуте попал в верхний угол после паса Олисе и забил второй мяч на мундиале. А уже на 74-й Майкл оформил ассистентский дубль... Дубль голевой у Мбаппе! Защита проспала, и главная звезда номинальных хозяев остался один перед вратарем. Дело техники — закрутить в дальний угол и утонуть в объятиях партнеров. Для 27-летнего француза этот гол стал 18-м в 18 (!) матчах на мировых первенствах.
  • Рекорд пал. Мбаппе забил свой девятый и десятый мяч в плей-офф чемпионатов мира и стал рекордсменом ЧМ, опередив бразильцев Леонидаса и "Зубастика" Роналдо (по 8).
  • Помимо этого, Килиан приблизился к Месси, находящемуся на вершине рейтинга лучших голеадоров ЧМ (19). Два гола чемпиона мира 2018 года при условии затишья от Лео перепишут историю.
Но не сегодня. За несколько минут до конца встречи Мбаппе заменили, дав нападающему заслуженный отдых. Благо, что угрозы никакой от шведов не исходило: Виктор Дьёкереш и Александер Исак сыграли на твердую "двойку" и не помешали "трехцветным" и голкиперу Меньяну сохранить ноль на табло.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Швеция
45‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
53‎’‎ • Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
74‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
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Парагвай лишил нас суперматча

И сделал он это в понедельник, сенсационно одолев в Бостоне немцев, от которых осталось одно название да красивая форма с флагом на груди (отсылка к победному ЧМ-2014). Не сказать, что латиноамериканцы заслужили выход в 1/8 финала, просто Германия заслужила этого еще меньше. Вязкая безыдейная игра, дыры в обороне и отсутствие лидерских качеств — если на групповом этапе это удавалось хоть как-то скрыть, то на старте плей-офф все вылезло наружу.
За 120 минут игроки "бундесманшафт" смогли лишь сравнять счет, но не дожать андердога. А в серии пенальти трижды запороть свои удары. Трижды! Два сейва парагвайского голкипера и выстрел мимо ворот — как сообщает Bild, несколько немецких футболистов испугались ответственности и отказались идти к точке. Так команда Юлиана Нагельсманна бесславно завершила третий кряду мундиаль и отправилась домой, а прославленный вратарь Мануэль Нойер на грустной ноте поставил точку в международной карьере.
Парагвайцы теперь попробуют дать бой и Франции 4 июля. Правда, сделать это будет куда сложнее.
Футболисты сборной Германии на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Германия отвратительна. Звезд унизили в серии пенальти и выкинули с ЧМ-2026
Вчера, 03:00
 
ФутболСпортКилиан МбаппеУсман ДембелеЧМ по футболу 2026ФранцияШвецияМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости СпортВиктор ДьёкерешАлександер Исак
 
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