На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Франции вспыхнул лесной пожар, охвативший около 400 гектаров.
- В тушении пожара участвуют 201 пожарный, шесть самолетов и один вертолет.
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции, его тушат свыше 200 пожарных, сообщила в среду префектура департамента Од.
"На территории коммуны Бофор в департаменте Эро вспыхнул пожар, который уже охватил около 400 гектаров и продолжил распространяться в департамент Од", - говорится в сообщении префектуры.
Там отметили, что в тушении возгорания принимают участие 201 пожарный, шесть самолетов и один вертолет.