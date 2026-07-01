На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции, его тушат свыше 200 пожарных, сообщила в среду префектура департамента Од.

Там отметили, что в тушении возгорания принимают участие 201 пожарный, шесть самолетов и один вертолет.