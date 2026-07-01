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На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар - РИА Новости, 01.07.2026
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21:15 01.07.2026
На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар

На юге Франции вспыхнул крупный лесной пожар, его тушат свыше 200 пожарных

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПожарная автомашина во Франции
Пожарная автомашина во Франции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Пожарная автомашина во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Франции вспыхнул лесной пожар, охвативший около 400 гектаров.
  • В тушении пожара участвуют 201 пожарный, шесть самолетов и один вертолет.
ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар вспыхнул на юге Франции, его тушат свыше 200 пожарных, сообщила в среду префектура департамента Од.
"На территории коммуны Бофор в департаменте Эро вспыхнул пожар, который уже охватил около 400 гектаров и продолжил распространяться в департамент Од", - говорится в сообщении префектуры.
Там отметили, что в тушении возгорания принимают участие 201 пожарный, шесть самолетов и один вертолет.
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