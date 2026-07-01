Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 01.07.2026 (обновлено: 07:04 01.07.2026)
В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

В Финляндии вступили в силу поправки, разрешающие ввоз и хранение ЯО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии с определенной даты разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия согласно поправкам к закону о ядерной энергии и уголовному кодексу, утвержденным президентом Александром Стуббом 26 июня.
  • Посольство России в Хельсинки отметило, что заверения финских властей о нежелании размещать ядерное оружие не закреплены законодательно, и Россия учтет даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии в своем военном планировании.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Финляндии вступают в силу законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.
Теперь в стране разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Президент республики Александр Стубб утвердил эти изменения 26 июня.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Наилучшим образом": глава МИД Финляндии сделала откровенное признание
Вчера, 07:05
Хельсинки ранее неоднократно заверял, что Финляндия не станет ядерной державой. Власти также утверждали, что не намерены размещать ядерное оружие на территории своей страны в мирное время, и обещали сохранить приверженность ДНЯО.
Посольство России в республике сообщило РИА Новости, что эти обязательства не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркнули, что Москва учтет в военном планировании даже теоретическую возможность появления оружия массового поражения на территории соседнего государства.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение финских властей несет реальные угрозы национальной безопасности России.
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
МИД предупредил Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
29 июня, 14:09
 
В миреФинляндияРоссияХельсинкиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала