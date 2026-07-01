В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Финляндии вступают в силу законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.

Теперь в стране разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Президент республики Александр Стубб утвердил эти изменения 26 июня.