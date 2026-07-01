В Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Финляндии с определенной даты разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия согласно поправкам к закону о ядерной энергии и уголовному кодексу, утвержденным президентом Александром Стуббом 26 июня.
- Посольство России в Хельсинки отметило, что заверения финских властей о нежелании размещать ядерное оружие не закреплены законодательно, и Россия учтет даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии в своем военном планировании.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Финляндии вступают в силу законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.
Теперь в стране разрешены ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Президент республики Александр Стубб утвердил эти изменения 26 июня.
Хельсинки ранее неоднократно заверял, что Финляндия не станет ядерной державой. Власти также утверждали, что не намерены размещать ядерное оружие на территории своей страны в мирное время, и обещали сохранить приверженность ДНЯО.
Посольство России в республике сообщило РИА Новости, что эти обязательства не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркнули, что Москва учтет в военном планировании даже теоретическую возможность появления оружия массового поражения на территории соседнего государства.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение финских властей несет реальные угрозы национальной безопасности России.