Гуляев прокомментировал допуск российских фигуристов в нейтральном статусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев выразил надежду, что допуск россиян в нейтральном статусе положит начало полному и скорейшему восстановлению нормальных отношений в мире ледовых видов спорта.

Мы осознаем, что путь к восстановлению международного спортивного диалога тернист, и благодарны ISU за то, что, приняв во внимание рекомендации МОК и опыт Олимпийских игр - 2026, организация сделала шаг навстречу спортсменам, сказал он.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев выразил надежду на то, что допуск россиян в нейтральном статусе положит начало полному и скорейшему восстановлению нормальных отношений в мире ледовых видов спорта.

Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией с марта 2022 года. ISU сделал исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии , однако то решение не распространялось за пределы квалификационных турниров.

"Несмотря на всю сложность и беспрецедентность текущей ситуации, мы тепло восприняли решение совета ISU. Мы осознаем, что путь к восстановлению международного спортивного диалога тернист, и благодарны ISU за то, что, приняв во внимание рекомендации МОК и опыт Олимпийских игр - 2026, организация сделала шаг навстречу спортсменам, для которых честная спортивная борьба является высшей ценностью. Мы воспринимаем условия, изложенные в коммюнике, как рабочие механизмы, необходимые для соблюдения принципов безопасности и справедливости на соревнованиях. Российские конькобежцы неоднократно доказывали свою приверженность духу честной игры", - приводит слова Гуляева Telegram-канал СКР.

"Мы осознаем принципы, заложенные в коммюнике, и уверены, что отсутствие инцидентов и дисциплинированное поведение не только российских, но и всех спортсменов в сезоне-2026/27 станет наилучшим доказательством того, что спорт обязан оставаться вне политики. Мы надеемся, что этот шаг ISU положит начало полному и скорейшему восстановлению нормальных отношений в мире ледовых видов спорта. Документ ISU "Вопросы и ответы" к коммюнике 2804 четко гласит, что спортсмены не должны нести ответственность за действия других. Мы верим: даже несмотря на все геополитические сложности, ISU продолжит курс на дальнейшее и скорое смягчение, а лучше отмену всех ограничений, возвращаясь к олимпийским идеалам единства и взаимного уважения" - добавил он.

Также глава СКР отметил, что организация будет оказывать спортсменам полное содействие в выполнении требований, изложенных ISU.