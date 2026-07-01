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Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит тюрьма - РИА Новости, 01.07.2026
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23:23 01.07.2026
Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит тюрьма

Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит тюрьма или штраф

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен
Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке на острове Манхэттен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам грозит тюремное заключение до года или штраф до тысячи долларов.
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл - РИА Новости. Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам грозит тюремное заключение или штраф, выяснило РИА Новости.
Административный кодекс города напрямую запрещает "забираться, свисать со зданий или прыгать с них". Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах, надписях и других строениях выше 15 метров.
"Любой человек, который нарушит этот запрет, признается виновным в совершении правонарушения категории А, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного срока до одного года или штрафа до тысячи долларов", - говорится в статье.
Штраф и лишение свободы могут быть назначены и совокупно, указывает документ.
Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля – около 443 метров.
Законно на вершину здания поднялся только актер и музыкант Джаред Лето в ноябре 2023 года, на нем была страховка.
В 2006 году в конце апреля небоскреб покорил гость из города Малибу Джеб Корлисс, чтобы спрыгнуть с парашютом. Сообщалось, что он был остановлен охраной, которая смогла удержать экстремала, когда он перелез через установленный по периметру смотровой площадки забор. Позже суд назначил ему три года условно и 100 часов общественных работ.
Забравшиеся на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в среду, предположительно, оказались россиянами Иваном Биркусом (Кузнецовым) и Ангелиной Николау, мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение, следует из публикаций в их соцсетях. Полиция города через полтора часа после того, как пару неизвестных заметили на шпиле, сообщила РИА Новости, что задержала обоих.
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