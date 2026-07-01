Краткий пересказ от РИА ИИ Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам грозит тюремное заключение до года или штраф до тысячи долларов.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июл - РИА Новости. Забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке россиянам грозит тюремное заключение или штраф, выяснило РИА Новости.

Административный кодекс города напрямую запрещает "забираться, свисать со зданий или прыгать с них". Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах, надписях и других строениях выше 15 метров.

"Любой человек, который нарушит этот запрет, признается виновным в совершении правонарушения категории А, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного срока до одного года или штрафа до тысячи долларов", - говорится в статье.

Штраф и лишение свободы могут быть назначены и совокупно, указывает документ.

Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля – около 443 метров.

Законно на вершину здания поднялся только актер и музыкант Джаред Лето в ноябре 2023 года, на нем была страховка.

В 2006 году в конце апреля небоскреб покорил гость из города Малибу Джеб Корлисс, чтобы спрыгнуть с парашютом. Сообщалось, что он был остановлен охраной, которая смогла удержать экстремала, когда он перелез через установленный по периметру смотровой площадки забор. Позже суд назначил ему три года условно и 100 часов общественных работ.