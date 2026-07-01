Тренер сборной Эквадора объявил об уходе после вылета команды с ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения от команды Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
- В группе E сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла третье место, уступив командам Кот-д'Ивуара и Германии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Аргентинец Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения от команды Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
01 июля 2026 • начало в 05:00
Завершен
22’ • Хулиан Киньонес
31’ • Рауль Хименес
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"Таков футбол, таковы результаты. Сегодня мне придется попрощаться с прекрасной семьей. Но я делаю это с большой благодарностью и внутренним спокойствием, что мы отдали все", - приводит слова Беккасесе после матча DSports.
В группе E сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла третье место, уступив командам Кот-д'Ивуара (6) и Германии (6). Замкнула квартет сборная Кюрасао (1).
Беккасесе 45 лет. Он возглавлял сборную Эквадора с августа 2024 года. Ранее он работал в ряде клубов, включая испанский "Эльче", аргентинские "Расинг" и "Индепендьенте". Кроме того, специалист возглавлял молодежную сборную Аргентины, а также был ассистентом в основной команде и сборной Чили.