Тренер сборной Эквадора объявил об уходе после вылета команды с ЧМ-2026

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Аргентинец Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения от команды Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

"Таков футбол, таковы результаты. Сегодня мне придется попрощаться с прекрасной семьей. Но я делаю это с большой благодарностью и внутренним спокойствием, что мы отдали все", - приводит слова Беккасесе после матча DSports.

Беккасесе 45 лет. Он возглавлял сборную Эквадора с августа 2024 года. Ранее он работал в ряде клубов, включая испанский "Эльче", аргентинские "Расинг" и "Индепендьенте". Кроме того, специалист возглавлял молодежную сборную Аргентины, а также был ассистентом в основной команде и сборной Чили.