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Тренер сборной Эквадора объявил об уходе после вылета команды с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
10:40 01.07.2026 (обновлено: 10:55 01.07.2026)
Тренер сборной Эквадора объявил об уходе после вылета команды с ЧМ-2026

Себастьян Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора

© Фото : Соцсети сборной Эквадора по футболуАргентинец Себастьян Беккасесе, занимавший пост главного тренера сборной Эквадора
Аргентинец Себастьян Беккасесе, занимавший пост главного тренера сборной Эквадора - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Соцсети сборной Эквадора по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения от команды Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
  • В группе E сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла третье место, уступив командам Кот-д'Ивуара и Германии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Аргентинец Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения от команды Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Беккасесе покинул команду по истечении срока действия контракта. В ночь на среду сборная Эквадора проиграла команде Мексики со счетом 0:2.
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"Таков футбол, таковы результаты. Сегодня мне придется попрощаться с прекрасной семьей. Но я делаю это с большой благодарностью и внутренним спокойствием, что мы отдали все", - приводит слова Беккасесе после матча DSports.
В группе E сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла третье место, уступив командам Кот-д'Ивуара (6) и Германии (6). Замкнула квартет сборная Кюрасао (1).
Беккасесе 45 лет. Он возглавлял сборную Эквадора с августа 2024 года. Ранее он работал в ряде клубов, включая испанский "Эльче", аргентинские "Расинг" и "Индепендьенте". Кроме того, специалист возглавлял молодежную сборную Аргентины, а также был ассистентом в основной команде и сборной Чили.
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