В Подмосковье осудили экс-полицейского, сбившего женщину на переходе

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего полицейского, который задавил женщину на пешеходном переходе в Сергиево-Посадском городском округе и скрылся, сообщает прокуратура Подмосковья.

"С учетом позиции государственного обвинителя Сергиево-Посадской городской прокуратуры суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс".