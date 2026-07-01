В Подмосковье осудили экс-полицейского, сбившего женщину на переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полицейский задавил женщину на пешеходном переходе в Сергиево-Посадском городском округе и скрылся.
- Суд установил, что подсудимый превысил скорость и проигнорировал красный сигнал светофора.
- Его приговорили к восьми годам лишения свободы и лишили права управлять транспортными средствами на два года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего полицейского, который задавил женщину на пешеходном переходе в Сергиево-Посадском городском округе и скрылся, сообщает прокуратура Подмосковья.
В ноябре 2025 года в пресс-службе областного главка МВД РФ рассказали, что на проспекте Красной Армии водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, и скрылся. Полицейские установили и задержали водителя - им оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по округу, который в момент ДТП находился на личном автомобиле во внеслужебное время. Затем его уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Как рассказали в прокуратуре Подмосковья, в суде установлено, что подсудимый превысил допустимую скорость, проигнорировал красный сигнал светофора и сбил женщину.
"С учетом позиции государственного обвинителя Сергиево-Посадской городской прокуратуры суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс".
Кроме того, суд конфисковал в доход государства его автомобиль.