Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел взрыв.
- В части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ.
"В Днепропетровске прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18