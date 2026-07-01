Более 22 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демоэкзамен

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Свыше 22 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 18,7 тысячи человек прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) профильного уровня и почти 4 тысячи — базового уровня, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Оценку "отлично" в 2026 году получили порядка 9 тысяч студентов.
Во время экзамена студенты выполняли задание, максимально приближенное к реальным условиям работы. Базовый уровень прорабатывается на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов СПО. Профильный уровень учитывает также квалификационные требования, заявленные работодателями, заинтересованными в подготовке кадров.
Качество выполнения заданий оценивали более 2,4 тысячи экспертов, среди которых 70% составили индустриальные эксперты. По результатам экзамена выпускники, успешно прошедшие испытания, получили диплом о среднем профессиональном образовании.