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"Деловые Линии" сократили сроки доставки почти по 3 тысячам направлений - РИА Новости, 01.07.2026
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"Деловые Линии" сократили сроки доставки почти по 3 тысячам направлений

© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Деловые Линии" "Деловые Линии" сократили сроки доставки почти по 3 тысячам направлений
Деловые Линии сократили сроки доставки почти по 3 тысячам направлений - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Деловые Линии"
"Деловые Линии" сократили сроки доставки почти по 3 тысячам направлений
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МОСКВА, 1 июл - пресс-служба ГК "Деловые Линии". Аналитики группы компаний подвели итоги работы сегмента межтерминальных перевозок за первые шесть месяцев 2026 года. Лидерами по росту скорости доставки стали Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, при этом сроки сократили почти по 3 тысячам направлений.
На ключевых маршрутах сроки транспортировки сократились на 1-2 дня. Например, при отправке из Казани товар теперь окажется в Ростове-на-Дону через три дня вместо пяти. Из Москвы в Волгоград и Краснодар, а также из Ростова-на-Дону в Воронеж груз идет два дня, а не три. Более того, пять дней вместо шести теперь нужно для доставки груза из Екатеринбурга в Краснодар.
"Перевозка между терминалами — одна из самых востребованных услуг у представителей малого и среднего бизнеса. В нашей практике, чаще всего компании перевозят таким образом оборудование, медтовары и автозапчасти. При их транспортировке скорость критически важна для непрерывности продаж. Мы оптимизировали маршрутную сеть, что позволило нашим клиентам быстрее пополнять запасы и сокращать время ожидания поставок", — рассказали в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
Ранее в работу грузоперевозчика был внедрен новый функционал системы управления транспортом, который повышает точность прогнозирования даты прибытия груза и сокращает срок доставки на 11%, а по некоторым направлениям — до 50%. Система учитывает такие параметры, как тип транспортных средств, климат региона, качество дорог и стандарты отдыха водителей.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685
 
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