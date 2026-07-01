В Челябинской области ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области ввели режим «Беспилотная опасность».
- Возможны временные перебои в работе связи.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что возможны временные перебои в работе связи.
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