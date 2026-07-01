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В сервис "Приобретение недвижимости" на "Госуслугах" внедрят биометрию - РИА Новости, 01.07.2026
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09:07 01.07.2026
В сервис "Приобретение недвижимости" на "Госуслугах" внедрят биометрию

Григоренко: в сервисе "Приобретение недвижимости" в июле внедрят биометрию

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Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости
Сайт Госуслуги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле в сервис "Приобретение недвижимости" на портале "Госуслуги" внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности.
  • Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки и облегчит регистрацию права собственности в онлайне.
  • Сервис реализован в рамках федерального проекта "Государство для людей" на базе Единой биометрической системы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В сервис "Приобретение недвижимости" на портале "Госуслуги" в июле внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
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"Уже в июле функция подтверждения личности по биотеметрии будет интегрирована в жизненную ситуацию "Приобретение недвижимости" на Госуслугах. Сервис, с одной стороны, облегчит регистрацию права собственности в онлайне, с другой стороны - станет дополнительным инструментом защиты участников сделки", - пояснили в аппарате вице-премьера.
Там напомнили, что биометрия – это еще один способ подтверждения онлайн-операций, наряду с квалифицированной электронной подписью.
Сервис реализован Росреестром, Минцифры, Центром биометрических технологий и Аналитическим центром при правительстве РФ в рамках федерального проекта "Государство для людей" на базе Единой биометрической системы.
Единая биометрическая система (ЕБС) – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляется более 20 услуг. Каждый пользователь системы свободно управляет своими данными. На портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.
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