Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили ЛЭП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат.
- Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, пострадавших нет.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фрагменты сбитого в Пензенской области дрона повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
На месте работают службы экстренного реагирования. Они ликвидируют последствия атаки.
В регионе продолжает действовать беспилотная опасность.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18