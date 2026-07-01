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Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили ЛЭП - РИА Новости, 01.07.2026
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06:32 01.07.2026 (обновлено: 07:32 01.07.2026)
Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили ЛЭП

Обломки БПЛА повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание в Пензенской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат.
  • Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, пострадавших нет.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фрагменты сбитого в Пензенской области дрона повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
На месте работают службы экстренного реагирования. Они ликвидируют последствия атаки.
В регионе продолжает действовать беспилотная опасность.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПензенская областьОлег МельниченкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Беспилотники
 
 
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