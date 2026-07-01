Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили ЛЭП

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фрагменты сбитого в Пензенской области дрона повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.