"Барселона" продлила контракт с Кристенсеном

В минувшем сезоне датчанин провел за клуб 18 матчей в различных турнирах и забил один мяч. С декабря 2025 года по май Кристенсен не принимал участия в матчах из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного на тренировке.