"Барселона" продлила контракт с Кристенсеном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Барселона" продлила контракт с датским защитником Андреасом Кристенсеном.
- Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Барселона" продлила контракт с датским защитником Андреасом Кристенсеном, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2028 года.
В минувшем сезоне датчанин провел за клуб 18 матчей в различных турнирах и забил один мяч. С декабря 2025 года по май Кристенсен не принимал участия в матчах из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена, полученного на тренировке.
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