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В Сбербанке рассказали о росте прибыли российских банков за пять месяцев - РИА Новости, 01.07.2026
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16:36 01.07.2026
В Сбербанке рассказали о росте прибыли российских банков за пять месяцев

Скворцов: прибыль банков в России выросла в 1,5 раза за пять месяцев

© Фото : пресс-служба СбераТарас Скворцов
Тарас Скворцов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : пресс-служба Сбера
Тарас Скворцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прибыль банков в России выросла в 1,5 раза за пять месяцев, заявил руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов .
  • Есть вероятность, что в 2026 году банки заработают больше, чем это было в 2025 году, добавил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Прибыль банков в России выросла в 1,5 раза за пять месяцев, есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам 2026 года больше, чем в 2025-м и выйдут на показатели рекордного 2024 года, заявил руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мы видим сейчас, что за пять месяцев примерно в 1,5 раза выросла прибыль банков в целом. Есть, конечно, вероятность того, что в 2026 году банки заработают больше, чем это было в 2025 году. Возможно, стоит ориентироваться на показатели 2024 года, когда был рекордный результат", - сказала он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В мае Банк России повысил повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4-3,9 триллиона рублей с 3,3-3,8 триллиона рублей.
Чистая прибыль российских банков в 2025 году сократилась впервые за три года - до 3,5 триллиона рублей против 3,8 триллиона рублей годом ранее, сообщал ранее ЦБ.
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