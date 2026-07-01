В Сбербанке рассказали о росте прибыли российских банков за пять месяцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Прибыль банков в России выросла в 1,5 раза за пять месяцев, есть вероятность, что кредитные организации заработают по итогам 2026 года больше, чем в 2025-м и выйдут на показатели рекордного 2024 года, заявил руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы видим сейчас, что за пять месяцев примерно в 1,5 раза выросла прибыль банков в целом. Есть, конечно, вероятность того, что в 2026 году банки заработают больше, чем это было в 2025 году. Возможно, стоит ориентироваться на показатели 2024 года, когда был рекордный результат", - сказала он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.