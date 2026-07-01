Банки с 1 июля начнут считать неподтвержденные доходы заемщиков по-новому

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля 2026 года банки начнут считать неподтвержденные доходы потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке.

При расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода (с ограничением по региональному уровню Росстата).

С 1 апреля ЦБ не принимает на проверку внутренние модели банков для оценки доходов зарплатных клиентов, а для оценки доходов индивидуальных предпринимателей нельзя использовать документы, которые они выдали сами себе.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банки начнут считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке, соответствующая норма вступила в силу 1 июля 2026 года.

Теперь при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода (с ограничением по региональному уровню Росстата ).

Ранее Банк России отмечал, что банки и микрофинансовые организации (МФО) постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам.

В отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных ЦБ , оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Банки это делали, в том числе, ориентируясь на расходы человека. С 1 апреля такие модели ЦБ не принимает на проверку.